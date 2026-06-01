Una conductora ebria golpea un coche, se va del lugar y acaba volcada sobre la vía

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander investiga a una mujer de 55 años que duplicó la tasa de alcohol permitida al volante tras conducir de forma irregular, golpear un turismo y ausentarse del lugar. La implicada acabó saliéndose de la vía y volcando con su vehículo.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes a las 18.10 horas en la calle Joaquín Salas, donde los agentes practicaron la prueba de la alcoholemia a la implicada, que acababa de ser localizada e interceptada tras recibir en la sala del 092 la llamada de otro conductor que informó de que circulaba irregularmente y del golpe a otro turismo y abandono de la zona.

La mujer superó en más del doble la tasa permitida y se instruyeron diligencias judiciales contra ella, como investigada no detenida, por un supuesto delito contra la seguridad vial. El coche fue retirado por una grúa al depósito de Ojaiz.

Por otro lado, a las 00.35 horas del domingo los agentes interceptaron en el Paseo de Altamira a un motorista de 25 años que tenía la ITV caducada. También carecía de carné de conducir, pues había perdido los puntos y vigencia y no había hecho el curso para recuperarlo. Se le investiga por un presunto delito contra la seguridad vial y la moto fue retirada al depósito municipal.

ACCIDENTES

Además, el fin de semana ha habido dos accidentes de tráfico con heridos, ambos el sábado. El primero tuvo lugar de madrugada, a las 4.15 horas, en la calle Marcos Ruiloba Palazuelos, donde chocaron dos turismos y resultó herida la conductora de uno de ellos, de 44 años, que fue atendida por el 061 y evacuada en ambulancia a Valdecilla.

El segundo ocurrió a las 10.50 horas en la calle Francisco Tomás y Valiente, donde colisionaron un coche y una motocicleta, cuyo conductor, de 55 años, acabó herido. También fue asistido por sanitarios y trasladado al hospital.

RUIDOS EN VIVIENDAS Y HOSTELEROS DENUNCIADOS

En otro orden de cosas, durante el fin de semana la Policía ha denunciado a diez hosteleros de diferentes zonas de la ciudad por distintos motivos.

Estas intervenciones se han llevado a cabo en establecimientos de las calles Francisco de Quevedo, Bailén, Juan XXIII, Pedrueca, Guevara, Vargas, Isaac Peral, Floranes y La Gloria y en la Plaza de Italia.

Y las actuaciones han estado relacionadas con la instalación de baldas, mesas y sillas sin autorización, falta de limpieza de la terraza (había cajetillas de tabaco, botellines vacíos, servilletas...), no mostrar la lista de precios, música elevada, actuación en directo sin permiso o no presentar la licencia de apertura, no tenerla expuesta o incumplirla.

Los agentes también han denunciado a quince personas como responsables de otras tantas viviendas en diferentes calles por molestias de música y voces elevadas por la celebración de fiestas, así como a dos que estaban en la calle dando palmas y cantando en tono elevado.