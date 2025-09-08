Una conductora ebria y otro drogado provocan sendos siniestros con destrozos en Santander

Archivo - Calle Reina Victoria de Santander, donde se produjo uno de los siniestros - AYTO - Archivo

La mujer, que cuatriplicó la tasa permitida, chocó contra una farola en la calle Rosa y el hombre colisionó contra tres coches en Reina Victoria

SANTANDER, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una conductora ebria y otro drogado han provocado en las últimas horas sendos siniestros de tráfico en Santander en los que se han registrado daños materiales. A ambos se les investiga como autores de un delito contra la seguridad vial.

El siniestro en la calle Rosa se produjo este domingo por la tarde, sobre las 18.25 horas, y estuvo protagonizado por una conductora de 31 años.

La mujer se salió con su turismo de la vía y chocó contra una farola. Agentes de la Policía Local le solicitaron la realización de la prueba de alcoholemia, que dio positiva al superar en más del cuádruple la tasa permitida.

Ya pasadas las 20.00 horas del domingo, se produjo el accidente en Reina Victoria, donde un conductor de 43 años, que dio positivo en cocaína, se salió de la vía y chocó contra tres vehículos que estaban estacionados.

Además, este domingo, otro conductor, un varón de 31 años, duplicó la tasa de alcohol permitida en el control que le realizaron los agentes durante una intervención en la calle José María de Cossío.

También en este caso se instruyeron diligencias judiciales contra el implicado por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El vehículo fue retirado por una grúa urbana al depósito de Ojaiz.

Además, la Policía Local instruyó también diligencias judiciales contra un motorista de 39 años que en la madrugada del lunes, en la calle San Fernando, se negó "de forma reiterada" a someterse a la prueba de la alcoholemia.

35 DENUNCIAS POR BEBER EN LA CALLE

Por otra parte, durante el fin de semana, la Policía Local denunció a 35 personas por beber en la calle y a tres negocios de hostelería por incumplir la normativa.

Concretamente, el responsable de uno de estos locales, ubicado en la calle Albericia, fue denunciado por causar molestias a los vecinos e incumplir su establecimiento las condiciones de la licencia.

Otro de los establecimientos, en la calle San Celedonio, fue denunciado por tener la música alta y molestar al vecindario, además de incumplir las condiciones de la licencia y tener el cartel anunciador en un lugar no visible.

Y el último de los locales, ubicado en la calle Marqués de la Hermida, fue denunciado por no presentar licencia de apertura e incumplir las condiciones de la misma.

Además, la Policía denunció este fin de semana a los responsables de dos viviendas por causar molestias con música y voces en tono elevado originadas por la celebración de fiestas, perturbando el descanso de la vecindad.