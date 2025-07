Una conferencia de los Cursos de Verano de la UC en Laredo analiza hoy el negocio en China

LAREDO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consultor de negocios en China, Julio Ceballos, ofrecerá a las 20.00 horas de este miércoles en la Casa de Cultura Doctor Velasco de Laredo la conferencia 'China no espera, la importancia de tener un plan', dentro de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC).

El experto defiende que la era de China no ha hecho más que empezar, por lo que merece la pena comprenderla y aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece. "China no surge de la nada, no va a desaparecer y va para largo. El problema es que seguimos mirándola con ojos occidentales y eso nos impide adaptar nuestras herramientas y estrategias para convivir pacíficamente y competir eficazmente con una potencia que ha venido a definir el siglo XXI y el resto de nuestras vidas".

Ceballos lleva más de 18 años trabajando en China, desarrollando negocios con un país que no deja de crecer. Asimismo, ayuda a empresarios y marcas occidentales a comprender la idiosincrasia del gigante asiático para poder expandirse allí. Por eso, su conferencia "pretende acercar esa realidad remota, desconocida y en muchos aspectos misteriosa a Occidente, e intentar traducirla a nuestro código para hacerla más comprensible", ha informado la UC.

Además de su faceta empresarial, este reinosano escribe en sus ratos libres. Sus obras 'Observar el arroz crecer' o 'El calibrador de estrellas' han sido muy bien acogidas por los lectores. Precisamente, en su último libro afirma que "sin China no se puede comprender un siglo XXI en el que sólo se progresa aprendiendo de las experiencias ajenas", e invita a explorar el modelo chino para comprender algunas claves exportables a Occidente como la meritocracia, la inversión en educación, el espíritu emprendedor y la cultura del esfuerzo o la planificación estratégica a largo plazo, entre otras.

CONFERENICAS DE VERANO

La de Ceballos será la séptima conferencia que los Cursos de Verano de la UC han organizado esta temporada en Laredo, incluyendo la inaugural a cargo de catedrático Javier García.

A él le seguirán, ya durante el mes de agosto, las del arqueólogo Alejandro Quevedo, la periodista Lola Gallardo y la catedrática Mónica López, que hablarán de la Isla del Fraile (6 de agosto), el periodismo de trinchera (13 de agosto) y los nanorobots en medicina (20 de agosto).

La conferencia de clausura, 'En dos versiones falsas opuestas de un hecho no se encuentra la verdad, sino dos mentiras' (27 de agosto), correrá a cargo de prestigioso periodista y escritor Manuel Jabois. Todas son gratuitas y con entrada libre.