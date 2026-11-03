Confirmada la acción penal contra Leticia Díaz por el uso de un bolígrafo grabador

Archivo - La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Cantabria, Leticia Díaz - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Plaza n.º 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander que investiga el uso de un bolígrafo grabador en el seno del Grupo de Vox en el Parlamento de Cantabria ha confirmado el auto que en julio pasado acordó iniciar la acción penal frente a su portavoz.

En una resolución recientemente notificada, el magistrado desestima el recurso de reforma presentado por la diputada porque los indicios existentes hasta este momento "son más que suficientes para dirigir el procedimiento, esto es, la investigación contra la recurrente", ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en un comunicado.

En este sentido, explica que el auto recurrido no contiene una imputación definitiva sino que lo que hace es delimitar el objeto del procedimiento, identificar a las personas contra las que se dirige la investigación y "a partir de aquí serán las diligencias que se practiquen las que determinen si los indicios ahora existentes se consolidan o si, por el contrario, se desvirtúan", ha precisado.

Asimismo, en respuesta a la recurrente que alegaba que no existía delito en su conducta, el magistrado explica que la investigación va dirigida "a determinar si la diputada, quien, según parece desprenderse de los audios, conocía la existencia del bolígrafo grabador y pretendía obtener con el mismo grandes cosas, pudo ser la inductora de las grabaciones de terceros que se encontraron en la memoria del bolígrafo".

A su juicio, esta "valoración no es caprichosa, sino que se desprende de los indicios que se exponen con detalle en el auto impugnado".

Finalmente, sobre la alegación de que la identificación de la voz de la parlamentaria carece de soporte probatorio, el instructor señala que existen indicios que apuntan a que las personas investigadas son las que hablan en los audios, tal y como lo reconocieron dos de los denunciantes y un testigo.

No obstante, será la prueba pericial la que lo determine, si bien para poder obtener una muestra indubitada de la voz de la investigada hay que traerla al procedimiento. "En la medida en que la citada diligencia puede perjudicarle, solo puede realizarse en calidad de investigada a fin de salvaguardar su derecho de defensa", concluye el magistrado.

CITADA ESTE MIÉRCOLES A DECLARAR

Una vez resuelto el recurso de reforma, el magistrado acuerda elevar a la Audiencia Provincial el recurso de apelación, con el fin de que el órgano colegiado revise a su vez la decisión del magistrado.

No obstante, dado que el recurso no tiene efectos suspensivos, se mantiene la declaración como investigada de la diputada, que será mañana, 4 de noviembre, a las 10.20 horas.