El Congreso del Queso de Cantabria reúne a expertos, productores y profesionales en Puente Arce

Congreso del Queso. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La II edición del Congreso del Queso de Cantabria reúne este martes, en el restaurante El Molino de Puente Arce, a expertos, productores y profesionales del sector que, a lo largo de la jornada, participan en ponencias, mesas redondas, debates y degustaciones, en un programa que combina conocimiento, innovación y tradición.

En la inauguración del Congreso, organizado por el Diario Montañés, la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha destacado que "el queso es mucho más que un alimento: es cultura, tradición, paisaje y futuro".

Susinos ha valorado "el esfuerzo diario" de los queseros de Cantabria que, ha subrayado, "atraviesa un momento de gran relevancia en el ámbito quesero, con una sólida tradición respaldada por generaciones de ganaderos y elaboradores".

Las Denominaciones de Origen y el sello 'Producto de Montaña' constituyen, a su juicio, "pilares clave para garantizar la calidad, proteger el patrimonio gastronómico y contribuir al desarrollo rural".

"Hablar de queso en Cantabria es hablar de empleo, de fijación de población y de dinamización del territorio", ha destacado la consejera, que ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con el sector.

En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo se encuentra inmerso en el desarrollo del decreto que regulará la gestión de Indicaciones Geográficas y Asociaciones de Productores Reconocidas, con el objetivo de adaptarlas al nuevo reglamento europeo y dotar al sector de un marco jurídico "moderno, claro y estable".

Este instrumento permitirá reforzar el papel de los Consejos Reguladores y avanzar en la protección y promoción de los productos cántabros.

En este contexto, Susinos también se ha referido a su reciente nombramiento como Cofrade de Honor por la Cofradía del Queso de Cantabria, galardón que ha recibido "con mucha emoción, pero también con un profundo sentido de responsabilidad porque va más allá del reconocimiento, supone un compromiso con el sector y con la defensa de un producto que nos representa".

Por ello ha destacado la importancia de este tipo de encuentros para fomentar el intercambio de conocimiento y generar orgullo en torno al producto local, y ha animado a los asistentes a participar activamente en las actividades programadas.

Finalmente, la consejera ha agradecido a todos los implicados el trabajo diario porque hacen posible que los quesos de Cantabria sigan siendo sinónimo de "calidad, tradición y excelencia".

Por su parte, el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, ha destacado la consolidación de este encuentro como espacio de "referencia" para la reflexión, el intercambio de conocimiento y la puesta en valor de uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía regional.

En este sentido, ha recordado que, hace dos años, el municipio acogía por primera vez este congreso con la ambición de convertirlo en una cita estable, un objetivo que, según ha subrayado, "se ha cumplido gracias a la gran respuesta del sector, la calidad de los ponentes y el creciente interés generado".

Finalmente, el regidor ha puesto en valor "la profunda tradición ganadera y láctea de Piélagos y el papel clave que desempeña el sector quesero en la identidad, la economía y el desarrollo social del municipio".

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con iniciativas que fomenten el conocimiento, impulsen la innovación y proyecten el territorio más allá de sus fronteras, contribuyendo también a dinamizar el turismo y la economía local.

La consejera también ha estado acompañada, entre otras autoridades locales, por el director de la ODECA, Juan Luis Centeno.