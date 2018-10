La Consejería de Medio Rural convoca una beca de formación en la ODECA

Publicado 12/03/2018 18:44:38 CET

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este lunes la Orden de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 26 de febrero de 2018, por la que se convoca una beca de formación práctica en la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA). El importe mensual bruto será de 800 euros.

Podrán ser beneficiarios de esta beca quiénes estén en posesión de alguno de los siguientes títulos: grados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos; en Ingeniería Alimentaria; en Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias; en Ingeniería Agrícola o Ingeniería Técnica Agrícola; en Ingeniería y Ciencia Agronómica o Ingeniería Agrónoma, y grado en Veterinaria o licenciatura en Veterinaria.

Los interesados podrán presentar solicitudes siempre que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la obtención del título y la fecha de terminación del plazo de presentación, sean españoles o naturales de un país de la Unión Europea, no hayan sido separados del servicio de ninguna administración u organismo público o privados como consecuencia de expediente disciplinario; no estén incursos en cualquiera de las prohibiciones de la Ley de Cantabria de Subvenciones; no hayan renunciado con anterioridad a alguna beca concedida por la Consejería de Medio Rural o no hayan sido beneficiarios de una beca de formación en la Administración de Cantabria durante dos o más años.

La beca irá dirigida a realizar estudios y trabajos de formación práctica en materia de denominaciones de origen y otras denominaciones, indicaciones geográficas protegidas, y agricultura y ganadería ecológica y biológica, desarrollándose dentro del ámbito de actividades de la ODECA.

Los solicitantes deberán presentar una instancia, conforme al modelo establecido en la Orden, dirigida al director de la ODECA, dentro de los quince días hábiles contados a partir de mañana, 13 de marzo, siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.