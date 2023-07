El consejero de Ganadería fue suspendido por "falta grave" en su ejercicio como veterinario

Zuloaga da a conocer este hecho, que se une a los impagos de tributos: "Palencia no es un buen ejemplo para la ciudadanía de Cantabria"



TORRELAVEGA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, Pablo Palencia, fue suspendido durante una semana del ejercicio de su profesión de veterinario por una "falta grave" consistente en "realizar prácticas profesionales contrarias a lo dispuesto en las normas, legales o deontológicas".

Así consta en la Memoria de Actividades del Colegio de Veterinarios de Cantabria de 2022, presentada el pasado abril de 2023, según ha consultado Europa Press después de que este lunes lo haya dado a conocer públicamente el secretario general del PSOE y exvicepresidente regional, Pablo Zuloaga, que el pasado fin de semana ya denunció que Palencia, en la última década, al menos había tenido una decena de apremios de distintos ayuntamientos por impagos de tributos locales, algo por lo que pidió su cese.

En esta petición de cese del nuevo consejero, que aún no ha tomado posesión (lo hará hoy a las 12.00), ha insistido este lunes Zuloaga ante las nuevas "noticias negativas" que suponen, a su juicio, un hecho "tan grave" como que Palencia fuera sancionado por "un incumplimiento grave de sus labores colegiales e ir en contra de las decisiones del propio Colegio", lo que implicó una suspensión a la que "ha tenido que hacer frente o que, supuestamente, ha tenido que hacer frente", según ha explicado en declaraciones a la prensa en Torrelavega.

A su juicio, esto, unido al hecho de que haya tenido impagos de tributos locales, supone una "incompatibilidad gravísima" para el cargo como consejero.

"No es un buen ejemplo para la ciudadanía de Cantabria y un referente institucional que debe defender la labor del Gobierno", ha afirmado Zuloaga, que cree que el propio implicado debe dar explicaciones y también la propia presidenta del Ejecutivo, María José Sáenz de Buruaga, que debe "tomar decisiones".

Para Zuloaga, ante los "hechos" conocidos, "lo razonable" es que sea cesado por sus "incumplimientos con la Hacienda Pública" y la sanción que le impuso el Colegio de Veterinarios.

El pasado sábado, Zuloaga ya opinó, a raíz de los apremios por "numerosas deudas" en el pago de tributos locales de Palencia por parte de ayuntamientos como el de Santander, Santa Cruz de Bezana y "le consta" que otros más, que "quien no cumple con sus obligaciones ciudadanas no puede cumplir una responsabilidad institucional, no puede representar a los cántabros y las cántabras y no puede ocupar un alto cargo en el Gobierno, donde hay que ser ejemplar".

Ahora, Zuloaga ha señalado que el currículum dado a conocer por el Gobierno de Cantabria del nuevo consejero también "oculta" esa "falta grave" en el desarrollo de su profesión y se ha mostrado "seguro" de que también se lo ha "ocultado" a la propia Buruaga.

"Ella debe recapacitar y aún está a tiempo de asumir su error y cesarle", ha aseverado Zuloaga, que considera que si ésta no lo hace y permite que alguien con estos "antecedentes" sea consejero lanzará un "mensaje de permisividad sobre quien no cumple sus obligaciones ciudadanas y profesionales".

Zuloaga ha censurado que ante su denuncia pública del pasado sábado, solo haya recibido del Gobierno y de la propia Buruaga "insultos hacia su persona" y su labor como oposición, y luego "excusas".

Después de que el socialista diera a conocer los apremios por impagos de Palencia, el Gobierno aclaró que Palencia estaba "al corriente del pago de sus impuestos" y afeó a Zuloaga sus palabras.

Fuentes del Ejecutivo, explicaron a Europa Press que Palencia es un "emprendedor que se ha dedicado toda la vida al sector profesional, que viene del mundo real" y que "como tantos trabajadores, empresas y familias, tuvo que hacer frente a una situación complicada" y ya "ha hecho frente a todos los pagos".

Dichas fuentes opinaron que las declaraciones de Zuloaga "son una difamación" y criticaron su "falta de empatía" con los emprendedores que "intentan sacar un proyecto y les mal" o con quien pasa "dificultades laborales o económicas y luchan por salir adelante, con su esfuerzo y tenacidad", siendo "un ejemplo de superación personal".

La propia Buruaga salió ese mismo día en defensa de Palencia en una publicación en sus redes sociales, en las que definió al nuevo consejero como "una persona trabajadora y honrada que ha arriesgado para emprender, ha pasado dificultades, como la mayoría de los ciudadanos".

También Zuloaga criticó que Buruaga haya nombrado como consejero de Salud a César Pascual después de que en su etapa como gerente del Hospital Valdecilla fuera el "responsable de privatizar el hospital y ponerlo en manos de Ferrovial", unos "antecedentes" y una "relación" con esta empresa que hoy ha vuelto a censurar.