El Consejo de Gobierno autoriza la emergencia de las obras del puente de Somo

SANTANDER 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha autorizado este jueves la declaración de emergencia de las obras de refuerzo estructural del puente sobre la Ría de Cubas, en la carretera CA-141 entre Pedreña y Somo, que tienen como objetivo garantizar la seguridad y evitar su posible colapso tras detectarse el deterioro severo de la estructura derivado de patologías no detectadas en el proyecto original.

La intervención tendrá un plazo de ejecución de 16 meses y un coste estimado de 5.274.000 euros, que sumado al modificado del proyecto y a los 3,7 millones de euros del proyecto inicial, eleva la inversión hasta los cerca de 10 millones.

Las obras serán ejecutadas por la UTE ya contratada para el proyecto en curso, Cuevas Gestión de Obras-COMSA, al disponer de los medios necesarios y estar integrada en la actuación previa.

El Consejo de Gobierno ha declarado la emergencia en su reunión de este jueves a raíz de los informes técnicos de la Dirección General de Obras Públicas que acreditan un deterioro severo del puente, agravado por la exposición prolongada al ambiente marino, que ha generado pérdidas de sección, fisuras y defectos generalizados en pilas, tablero y elementos de pretensado.

Durante la ejecución de trabajos de conservación, iniciados en noviembre de 2024, los técnicos constataron patologías estructurales mucho más graves de lo esperado, con oquedades de gran tamaño y vainas de pretensado inoperativas, circunstancias que comprometen la capacidad de la estructura. La inspección detallada confirmó además deficiencias de diseño y ejecución en la obra original.

Debido al riesgo existente para vehículos y trabajadores, es necesario actuar de inmediato mediante trabajos de refuerzo estructural, entre los que se incluyen la reconstrucción de pilas, reparación interior del tablero, limitación de cargas y refuerzo mediante tirantes activos.

Según ha informado el Gobierno, la urgencia impide recurrir a procedimientos ordinarios o negociados, conforme a la normativa de contratación pública.

RECOGIDA DE RESIDUOS EN 10 MUNICIPIOS

Por otro lado, y también dentro de las competencias de la Consejería de Fomento, el Consejo de Gobierno ha autorizado en esta reunión los convenios de colaboración con diez municipios (Campoo de Yuso, Cartes, Castañeda, Entrambasaguas, Medio Cudeyo, Rionansa, Riotuerto, San Pedro del Romeral, Suances y Valdeprado del Río) para la prestación de servicios de recogida y transporte de residuos a través de la empresa pública MARE.

Mediante estos acuerdos, que se suman a los 16 aprobados la semana pasada, el Gobierno de Cantabria asume la recogida, transporte y tratamiento de los residuos municipales definidos como "recogida en baja", que abarcan desde la fracción resto hasta diversas modalidades de recogida separada.

En materia de Cultura, el Consejo ha dado luz verde al contrato para la adquisición de una plataforma informática destinada al almacenamiento, gestión y visualización de datos digitales del patrimonio prehistórico de la comunidad, dentro del Plan de Digitalización e Inteligencia Artificial del Patrimonio Prehistórico de Cantabria y Asturias, financiado con fondos europeos Next Generation EU dentro del programa RETECH.

El proyecto, con un presupuesto base de licitación de 1.070.615 euros, permite integrar y gestionar la información procedente de la digitalización de cuevas con arte rupestre, fondos arqueológicos y documentación técnica vinculada a los museos.

Dentro de la Consejería de Educación, se ha aprobado un convenio con el Fórum Europeo de Administradores de la Educación de Cantabria (FEAE-Cantabria) para fortalecer la formación permanente del profesorado.

Esta colaboración, con una vigencia inicial de cinco años, prorrogables otros cinco, permitirá ampliar y diversificar la oferta formativa dirigida a docentes, respondiendo a las demandas pedagógicas, tecnológicas y sociales actuales.

Asimismo, el Consejo ha analizado la propuesta de contratación del servicio de mantenimiento integral del Sistema Integrado de Gestión de Personal Docente (PUNTAL), herramienta informática esencial para la gestión del personal docente no universitario, que busca garantizar la continuidad y modernización de este sistema, cuya arquitectura actual ha quedado obsoleta y presenta riesgos de operatividad.

El presupuesto base de licitación asciende a 1,85 millones y contempla un máximo de 45.760 horas de servicio técnico especializado, incluyendo perfiles de jefatura de proyecto, de analistas y de analistas-programadores. El contrato tendrá una duración inicial de 24 meses, prorrogables dos años más, para asegurar que la Consejería pueda seguir gestionando con normalidad los procesos de personal docente, evitando fallos críticos y reduciendo riesgos derivados de la obsolescencia tecnológica.

Y en el área de Salud, se ha aprobado la prórroga del encargo a TRAGSATEC para continuar prestando apoyo técnico en la gestión de fondos destinados a programas de vigilancia en salud pública con el objetivo de dar continuidad a los trabajos que se han venido desarrollando desde enero de 2025 para el seguimiento, justificación y tramitación de fondos procedentes del PRTR y del Ministerio de Sanidad.

La prórroga tendrá una duración de doce meses, desde el 1 de marzo, y permitirá garantizar la gestión de proyectos como los sistemas de vigilancia epidemiológica, cribados poblacionales y programas vinculados a enfermedades raras, vacunación e inmunizaciones. El acuerdo incluye la autorización de un gasto máximo de 109.621 euros, distribuidos entre los ejercicios 2026 y 2027.