Consejo de Ministros actualiza convenio de integración ferroviaria de Torrelavega, que se prorroga a diciembre de 2026

El Ministerio de Transportes dedicará 4,5 millones de euros a la redacción todos de los proyectos ferroviarios

SANTANDER, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la segunda adenda modificativa del convenio de integración ferroviaria de Torrelavega, suscrito entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega. Esta aprobación ha servido para prorrogar el convenio hasta diciembre de 2026.

Este acuerdo de prórroga servirá para finalizar las obras del desvío provisional, los proyectos ferroviarios y actualizar el presupuesto, ha informado el Gobierno de España.

Además, la inversión de la adenda asciende a 10,44 millones de euros, repartidos entre los 5,94 millones que irán al desvío provisional (Adif aporta el 50%, el Gobierno cántabro el 30% y el Ayuntamiento el 20%) y otros 4,5 millones a la redacción de todos los proyectos ferroviarios, íntegramente sufragados por Adif.

De esta forma se actualiza el coste del desvío provisional, cuya obra comenzó en el último trimestre de 2023, y que contaba con un presupuesto inicial de 4,7 millones de euros.

Dicho desvío provisional acorta los plazos totales de la actuación y permitirá una ejecución del soterramiento "en las mejores condiciones posibles" de seguridad para la explotación ferroviaria. Además, contará con un andén provisional en el lado de Santander para minimizar las necesidades de transporte alternativo durante las obras de soterramiento.

EXCLUYE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS URBANOS

Posteriormente, se suscribirá un nuevo convenio para el proyecto de urbanización del entorno del nuevo edificio de viajeros, los accesos y reordenación de viales y la ejecución de las obras excluidas con esta segunda adenda modificativa.

Esta adenda excluye la redacción del proyecto de urbanización del entorno del nuevo edificio de viajeros, accesos y reordenación de viales necesarios (45.000 metros cuadrados), así como la ejecución de otras obras correspondientes al soterramiento, al nuevo edificio de viajeros, al aparcamiento de la estación y más obras de urbanización, que se desarrollarán en un convenio posterior.

En ese futuro convenio también se actualizarán los importes económicos de cada una de las actuaciones.

LA INTEGRACIÓN

La integración ferroviaria de Torrelavega comprenderá una longitud de 1,8 kilómetros de la línea de ancho métrico a su paso por el municipio, entre los pasos a nivel del Paseo Niño y de la calle Pablo Garnica, los cuales serán suprimidos, lo que el Ministerio ha calificado como "el principal beneficio ferroviario y urbanístico".

Además, se construirá una nueva estación subterránea, un edificio de viajeros en superficie -sobre el soterramiento- y un nuevo aparcamiento subterráneo. Asimismo, los nuevos espacios que la actuación genere para la ciudad se transformarán e integrarán en el entorno.

Esta actuación, incluida en el Plan de Cercanías de Cantabria, contribuye a la consecución de tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En concreto, el 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); el 11 (ciudades inclusivas y sostenibles) y el 8 (contribución al crecimiento económico y la generación de empleo).