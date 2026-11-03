El Consejo Social de la UC convoca sus premios de investigación, innovación docente y creación literaria

Archivo - El Consejo Social de UC entrega sus premios de investigación, innovación docente y transferencia del conocimiento en la edición 2025 - UC - Archivo

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de Cantabria (UC) ha convocado todos sus galardones de carácter anual. Se trata de los Premios de Investigación Juan María Parés, el 'Premio de Innovación Docente' y los 'Premios Literarios Manuel Arce e Isaac Cuende'. En total, se repartirán más de 32.000 euros en premios para la comunidad universitaria

En la XXVI edición de los Premios de Investigación del Consejo Social Juan María Parés, el plazo de presentación está abierto hasta el 18 de diciembre. La convocatoria tiene como objetivo "reconocer y estimular la excelencia científica" de la comunidad universitaria, reafirmando así su compromiso con el fomento de la investigación de calidad y la generación de conocimiento con impacto en la sociedad, ha informado la UC.

Se convocan dos modalidades, la primera, 'Actividad investigadora', premia un trabajo desarrollado en los últimos años por una persona o grupo de la Universidad que tenga incidencia social, calidad contrastada y que abra vías de futuro. Está dotado con 7.000 euros.

La segunda modalidad distingue las cinco mejores tesis doctorales defendidas en los cuatro últimos años en Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas; Ciencias de la Salud; Humanidades; Ciencias Experimentales y Matemáticas e Ingeniería y Tecnologías. Cada tesis está dotada con 1.400 euros.

El 'Premio de Innovación Docente', en su novena edición, reconoce la importancia de la tarea docente ejercida por el profesorado como parte esencial de la misión universitaria y valorará especialmente aquellos proyectos de innovación docente que presenten resultados constatables en la mejora del aprendizaje de los estudiantes; el carácter innovador de los recursos docentes y el uso de tecnologías novedosas o disruptivas, entre otras cuestiones.

La dotación principal asciende a 5.000 euros y el jurado podrá conceder un accésit de 2.000 euros. Podrán presentar candidaturas profesorado de la UC, individualmente o en grupo, así como departamentos o centros cuando la naturaleza de la propuesta lo aconseje. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 18 de diciembre.

Este año se celebra la segunda edición del 'Premio a la Transferencia del Conocimiento Universidad-Empresa', que tiene por objeto reconocer y visibilizar el trabajo de investigación con capacidad para transformar el conocimiento científico en solucione accesibles y útiles para contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la sociedad.

Este premio está dotado con 7.000 euros y el plazo de presentación de candidaturas finaliza el 18 de diciembre. En su primera edición, el galardón recayó en el laboratorio de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, Ladicim, por su candidatura '30 años transfiriendo conocimiento', dirigido por José Antonio Casado.

PREMIOS LITERARIOS

De forma paralela, el Consejo Social ha convocado sus Premios Literarios, dirigidos a estudiantes de la UC, excepto en la categoría de Teatro Breve, en la que también pueden participar antiguos alumnos. El plazo para presentar obras inéditas y originales está abierto hasta el próximo 28 de noviembre.

Los XXXVII galardones 'Manuel Arce de Poesía y Narración Breve', creados en honor al escritor y primer presidente del Consejo Social, están dirigidos a estudiantes matriculados en la UC y sus centros adscritos que no hayan sido galardonados en anteriores convocatorias. Cada modalidad contempla un primer premio de 1.500 euros y un accésit de 450 euros, además de la edición y publicación de las obras.

Por su parte, el 'Premio Isaac Cuende de Teatro Breve', que cumple su undécima edición, está dirigido a alumnos y egresados de la UC y centros adscritos que sean autores noveles. El premio está dotado con 1.000 euros y conlleva la puesta en escena de la obra por el Aula de Teatro de la UC.

En el caso de los Premios Literarios, la entrega de los galardones se realizará en el acto de celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino, en enero del próximo año. El resto de los premios se dará a conocer en la primera quincena de 2027.

Las bases completas y los impresos de participación están disponibles en la web del Consejo Social de la Universidad de Cantabria.