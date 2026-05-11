El Consejo Social de la UC premia un proyecto que permite analizar cómo aprende el estudiantado al utilizar IA

Equipo impulsor del proyecto que logra el premio de Innovación Docente - UC

SANTANDER, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de Cantabria (UC) ha concedido el primer premio de Innovación Docente 2025, dotado con 5.000 euros, a un proyecto coordinado por el profesor Jesús Mirapeix que ha desarrollado una herramienta que permite analizar cómo aprende el estudiantado cuando utiliza la IA generativa en actividades académicas.

Se trata del proyecto 'Integrando la inteligencia artificial en la educación superior universitaria mediante la aplicación SAPIN', y su principal aportación es que no se limita a evaluar el resultado final de una tarea, sino que registra y analiza todo el proceso de interacción entre el alumnado y la IA.

De este modo, el profesorado puede observar cómo se construye el razonamiento, detectar dificultades y valorar si existe una comprensión real de los contenidos. Además, la aplicación permite adaptar las actividades a diferentes asignaturas y contextos, desde prácticas de laboratorio hasta ejercicios conceptuales o preparación de exámenes, según ha informado la UC en nota de prensa.

La herramienta SAPIN se materializa en una aplicación web integrada en el entorno docente de la Universidad. A través de ella, el profesorado diseña actividades específicas y el alumnado accede desde Moodle, sin necesidad de registros adicionales.

Durante la actividad, el sistema almacena el diálogo completo con la IA, generando un registro que posteriormente puede utilizarse para el análisis docente y la retroalimentación personalizada. De esta forma, además del seguimiento individualizado, la plataforma incorpora analíticas que ayudan a detectar patrones comunes de uso y dificultades recurrentes, con lo que ofrece información útil para mejorar tanto la evaluación como el diseño de las actividades docentes.

En las pruebas realizadas, el profesorado ha podido identificar comportamientos muy distintos: desde estudiantes que utilizan la IA para profundizar y contrastar conocimientos, hasta otros que recurren a respuestas automáticas sin reflexión crítica.

El proyecto ha evolucionado rápidamente gracias a la colaboración entre profesorado y desarrolladores. En la actualidad, SAPIN se encuentra ya en una fase avanzada de implantación y mejora continua.

La herramienta se ha aplicado en distintas asignaturas de grado y máster de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, principalmente, hasta un total de 50, aunque sus impulsores destacan su potencial para extenderse a otras disciplinas.

Las actividades desarrolladas incluyen resolución de problemas, explicación de conceptos técnicos, análisis de contenidos y apoyo a prácticas de laboratorio. En total, más de 424 estudiantes han interactuado con el programa.

Según explica el profesor Mirapeix, el objetivo del proyecto surgió ante la necesidad de "aportar valor educativo al uso de la IA y comprender realmente cómo aprenden los estudiantes cuando interactúan con estas herramientas".

Por su parte, el profesor Adolfo Cobo, integrante del equipo colaborador, explica que el sistema permite "ver el proceso de cocreación entre el estudiante y la inteligencia artificial", lo que facilita diferenciar entre un uso superficial de estas herramientas y un aprendizaje realmente significativo.

El equipo se completa con Carmen Álvarez Álvarez, Pedro Anuarbe Cortés, Rosa García Ruíz y Luis Rodríguez Cobo.

ACCÉSIT PARA METODOLOGÍAS EN MATEMÁTICAS

Por su parte, el accésit, dotado con 2.000 euros, ha recaído en el proyecto 'Innovar para aprender: transformando la enseñanza de las matemáticas en la ingeniería mediante metodologías activas', coordinado por María Dolores Frías y desarrollado por el grupo docente InMaths.

La iniciativa impulsa nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en asignaturas de Matemáticas mediante la combinación de aula invertida, recursos audiovisuales, juegos educativos, materiales interactivos y prácticas ejecutables en la nube. El objetivo es reforzar la motivación del estudiantado, favorecer el aprendizaje autónomo y conectar las matemáticas con la formación técnica específica de las ingenierías.

El proyecto se ha implantado en 15 asignaturas pertenecientes a siete grados de Ingeniería de tres centros de la UC, alcanzando a más de 2.200 estudiantes desde el curso 2021-2022.

Entre los recursos desarrollados destacan los cuadernos interactivos en la nube, que permiten trabajar sin necesidad de instalar software, así como materiales audiovisuales y dinámicas orientadas a aprovechar el tiempo presencial para la resolución práctica de problemas y el trabajo colaborativo.

Según la UC, las evaluaciones realizadas reflejan una valoración "muy positiva" por parte del alumnado, que destaca la utilidad de estas metodologías para reforzar conceptos, mejorar el estudio autónomo y dinamizar las clases.

El equipo impulsor de la iniciativa se completa con los profesores Joaquín Bedia Jiménez, Ana Casanueva Vicente, Vera Egorova, Valvanuz Fernández Quiruelas, Rodrigo García Manzanas, Sara Pérez Carabaza, Carmen Sordo García.