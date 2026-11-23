Constituida la asociación Los Castros-Monte para "frenar" el aparcamiento y el recinto ferial en el parque de Las Llamas - LOS CASTROS-MONTE

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de los barrios de Monte, Los Castros y su entorno han constituido formalmente la nueva plataforma comunitaria 'Los Castros-Monte, en defensa de la ampliación del Parque de las Llamas' para "frenar" la conversión de la Fase 3 del Parque de las Llamas en un aparcamiento disuasorio y un recinto ferial y defender un modelo urbano de salud, convivencia y sostenibilidad.

Su objetivo "irrenunciable" es "hacer cumplir el proyecto original de corredor verde, parque equipado y pulmón natural para Santander", según ha destacado la junta promotora de la asociación este lunes en un comunicado.

"Queremos un parque para disfrutar y cuidar nuestra salud los 365 días del año, no una explanada asfaltada que traiga ruido, contaminación acústica y lumínica, suciedad y colapso de tráfico a nuestras puertas", ha subrayado el colectivo en respuesta a la posibilidad de transformar más de 60.000 metros cuadrados de suelo calificado como parque en un recinto ferial permanente y aparcamiento disuasorio junto a los campos de fútbol municipales de Monte.

La entidad ciudadana ha articulado su defensa sobre pilares científicos, urbanísticos y sociales, respaldados por las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los propios planes estratégicos municipales como Santander Hábitat Futuro (Santander 2055) y el proyecto de detalle de la Fase 3, recogido en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en mayo de 2023.

El modelo de desarrollo urbano que defiende la nueva asociación se fundamenta en la aplicación estricta del concepto de 'ciudad de proximidad' o 'ciudad de los 15 minutos', que establece que las necesidades cotidianas de la ciudadanía -incluido el acceso a infraestructuras verdes, instalaciones deportivas al aire libre y espacios de esparcimiento- deben estar cubiertas a una distancia inferior a 15 minutos a pie o en bicicleta.

Uno de los argumentos centrales de la Asociación Los Castros-Monte se fundamenta en las evidencias científicas recopiladas por la Organización Mundial de la Salud sobre espacios verdes y salud urbana, que establece que "el acceso equitativo a zonas verdes bien mantenidas no es un lujo estético, sino una necesidad sanitaria prioritaria de primer orden".

En su opinión, la ampliación de la Fase 3 del Parque de las Llamas "está llamada a convertirse en el gran espacio de convivencia comunitaria para Santander", ya que la vaguada actúa como "un nexo de unión natural que rompe las barreras históricas entre Monte y Los Castros y la avenida de la Constitución", ha señalado.

Los Castros-Monte ha indicado que la Fase 3 del Parque de las Llamas cuenta con una ordenación aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Santander y publicada de forma oficial en el BOC, documento que "otorga a los 84.191 m2 del ámbito la calificación de Espacio Libre de Parque Equipado, destinando el espacio de forma exclusiva a equipamientos deportivos al aire libre, zonas verdes estanciales y áreas de recreo".

La asociación ha abierto una campaña masiva de recogida de firmas y adhesiones entre comunidades de propietarios, colectivos ecologistas, comunidades educativas y clubes deportivos, mientras que los vecinos están colocando "telas verdes en ventanas y balcones para defender un parque verde en este solar", ha indicado la junta promotora.

La junta directiva ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía de Santander a sumarse a las próximas asambleas informativas y actos de movilización "en defensa del patrimonio natural y la calidad de vida urbana", reafirmando su compromiso con "exigir el cumplimiento de los compromisos electorales y normativos asumidos por la Corporación municipal para dotar a Santander de una verdadera infraestructura verde continua".