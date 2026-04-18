Consumo asegura que el Registro de alias es "clave" para proteger a los consumidores frente a fraudes - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ha asegurado que el nuevo Registro de alias, impulsado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es "un paso clave" para proteger a los consumidores frente a fraudes y garantizar que los mensajes que recibimos sean legítimos.

Así lo ha defendido el consejero de Comercio, Eduardo Arasti, en una nota de prensa informativa en la que ha recalcado que la Consejería seguirá informando y ofreciendo herramientas que ayuden a los usuarios a reconocer comunicaciones "seguras y confiables".

El Ejecutivo ha avisado así de que la CNMC establecerá desde el 7 de junio una serie de medidas para asegurar que solo remitentes legítimos puedan enviar SMS, MMS o RCS a los números españoles, con el fin de reducir fraudes por suplantación de identidad.

De esta forma, la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio refuerza su compromiso con la protección de los usuarios y la transparencia en las comunicaciones electrónicas, al avisar de que el Registro solo permitirá enviar mensajes al remitente que esté inscrito y vinculado a su titular legítimo, y los operadores de telefonía deberán bloquear los mensajes que utilicen alias no registrados o que, aunque inscritos, provengan de proveedores no habilitados.

Los proveedores de mensajería tendrá hasta el 7 de junio de 2026 para adaptar sus sistemas, realizar pruebas y registrar los alias en uso.

Podrán inscribir alias en el Registro las empresas, administraciones públicas o entidades que actúen en su nombre, siempre que acrediten la vinculación legítima del alias con su marca, denominación social, nombre comercial o dominio, al cumplir las reglas técnicas y de formato establecidas.

En este sentido, la CNMC habilitará un portal público donde los usuarios podrán consultar qué alias están registrados y conocer su titular, y así aumentar la transparencia y la confianza en los mensajes recibidos.

De este modo, los proveedores de servicios de mensajería deberán bloquear los mensajes que utilicen alias no inscritos; se envíen sin autorización del titular; provengan de proveedores no habilitados, o correspondan a entidades extranjeras no registradas, salvo cuando el usuario destinatario esté en itinerancia.

Estas medidas se implementan en el marco de la Orden TDF/149/2025, de 12 de febrero, para combatir estafas mediante llamadas o mensajes fraudulentos.

Toda la información sobre recomendaciones, derechos y garantías para consumidores y usuarios puede consultarse en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y LinkedIn).