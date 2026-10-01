El consumo de café en Cantabria ronda las 800.000 de tazas al día

Archivo - Un café - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID/SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consumo de café ronda las 800.000 tazas de café al día en Cantabria, que cuenta con una población cercana a los 600.00 habitantes. Alrededor de 550.000 consumiciones se producen en los hogares, mientras que en establecimientos de hostelería se sitúa en torno a las 250.000 tazas diarias.

En España, dicho consumo supera los 66 millones de tazas diarias, la mayor parte en el hogar, según los datos Informe del sector del café en nuestro España (2024-2025) difundidos por la Asociación Española del Café (AECafé) con motivo del Día Internacional del Café.

En concreto, el informe revela que un total de 43,7 millones de tazas se consumen en los hogares españoles, mientras que 22,3 millones en establecimientos de hostelería. En términos per cápita, el consumo se sitúa en 4,19 kilos por persona al año, equivalentes a más de 558 tazas.

En los hogares, el café de tueste natural representa el 41% de las tazas consumidas, seguido del café mezcla (27%), las cápsulas (18%) y el café soluble (14%).

En 2025, la producción nacional de café tostado y soluble superó las 218.000 toneladas, manteniéndose estable respecto al ejercicio anterior, mientras que su valor creció un 22%. La producción de café tostado con cafeína aumentó un 1,1%, hasta las casi 153.000 toneladas, y la de café tostado descafeinado un 7,5%, hasta las más de 18.000 toneladas.

De esta forma, España mantiene una posición destacada en el contexto europeo como tercer productor de café tostado con cafeína, segundo de café tostado descafeinado y segundo de café soluble, según los últimos datos europeos disponibles.

En 2025, el café estuvo presente en la oferta de más de 236.000 establecimientos españoles del canal Horeca, un 0,22% más que el año anterior. Así, cada local utilizó de media unos 294 kilos de café al año, equivalentes a casi 95 tazas diarias por establecimiento.

La hostelería tiene además un peso especialmente relevante en España en comparación con otros mercados europeos. Alrededor del 40% del volumen de café consumido corresponde al canal Horeca, prácticamente el doble de la media de la UE-27, situada en torno al 21%. España ocupa así la segunda posición en Europa, por detrás de Grecia, por peso del consumo de café en hostelería.

El informe revela que España es el segundo mercado europeo por impacto económico del sector del café, solo por detrás de Alemania, con más de 63.000 millones de euros de actividad económica y cerca de 31.000 millones de euros de Valor Agregado Bruto. El mercado nacional representa el 12,8% del impacto económico total del sector del café en la UE-27 y el 14,2% de su VAB.

De esta forma, la cadena de valor del café sostiene además cerca de 507.000 empleos en España, entre directos, indirectos e inducidos, y genera más de 8.000 millones de euros en ingresos fiscales.

Respecto a las exportaciones, España exportó más de 74.000 toneladas de café tostado y soluble, que canalizan algo más de un tercio de la producción nacional. En términos económicos, las exportaciones del sector superaron los 1.000 millones de euros y crecieron un 30,5% en valor respecto al año anterior, mientras que importó más de 328.000 toneladas de café verde en 2025, por un valor cercano a los 1.748 millones de euros, un 39% más que el año anterior.

Vietnam y Brasil se mantienen como los principales países de origen y concentran conjuntamente más del 61% del volumen importado. Entre los principales países productores de fuera de la UE se encuentran también Uganda, Colombia e Indonesia.

Por primera vez, el informe incorpora un análisis del consumo de café por comunidades autónomas. Andalucía y Cataluña registran los mayores volúmenes de consumo, con más de 11 y 9 millones de tazas diarias, respectivamente, mientras que la Comunidad de Madrid supera los ocho millones de tazas al día.