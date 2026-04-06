Continúan desalojadas las 12 familias del edificio de Los Corrales en el que se desprendió un techo en obras

Imagen de la actuación de los bomberos el día del desalojo. Archivo - 112 CANTABRIA

LOS CORRALES DE BUELNA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las 12 familias que fueron desalojadas de forma preventiva el pasado viernes, 3 de abril, a causa de un desprendimiento del forjado del techo de un bajo comercial -que se encontraba en obras para convertirlo en vivienda- de un edificio residencial de Los Corrales de Buelna continúan sin poder regresar a sus hogares.

Once de ellas están en casas de familiares, mientras que la restante ha sido realojada en un hospedaje del municipio.

Según fuentes municipales consultadas por Europa Press, el arquitecto del Ayuntamiento y representantes de la empresa constructora han visitado este lunes la estructura afectada y han establecido como medida "prioritaria" el apuntalamiento de la misma, que se acometerá esta semana.

Asimismo, en los próximos días esperan disponer del informe técnico sobre el estado de la estructura, con la intención de permitir que los propietarios puedan acceder a sus viviendas para recoger enseres personales.

Mientras tanto, la zona sigue acordonada por la Policía Local de Los Corrales de Buelna y la Guardia Civil a la espera de los resultados de la evaluación técnica.

Tanto el Gobierno de Cantabria como el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna han puesto a disposición de los propietarios "todos los medios disponibles" para atajar esta situación.

UN BAJO COMERCIAL EN OBRAS

Los hechos ocurrieron a última hora de la mañana del viernes, cuando cedió el techo de uno de los bajos comerciales de este bloque de cuatro plantas.

El local se encontraba en obras para convertirlo en una vivienda y al ceder el forjado del techo se originó un "efecto dominó" que hizo colapsar el suelo del domicilio situado en la primera planta.

Como consecuencia del suceso, una persona resultó herida leve y fue trasladada al centro de salud.

Además, los Bomberos del Gobierno de Cantabria ayudaron a salir a las dos personas que se encontraban en el primer piso colapsado y procedieron a cortar los suministros de agua y gas a la espera de las comprobaciones técnicas.

Las administraciones ofrecieron a los afectados la posibilidad de gestionarles alojamiento, pero solo una familia extranjera accedió a esta opción, mientras que el resto se encuentran realojados en casas de familiares. Ninguno de ellos ha podido volver a recoger sus pertenencias.