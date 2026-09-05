Continúan las labores de extinción del "controlado" incendio de Hormiguera (Valdeolea)

Bomberos trabajan en la extinición del incendio de Hormiguera. - 112 CANTABRIA
SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria ha informado de que continúan las labores de extinción del incendio de Hormiguera (Valdeolea, Cantabria), que sigue controlado.
En estos momentos, según el Ejecutivo, están interviniendo tres brigadas de bomberos forestales junto con los bomberos del Parque de Reinosa.
Además, se ha movilizado al helicóptero del Gobierno de Cantabria, aunque no ha podido intervenir por las condiciones meteorológicas.
Por parte de Castilla y León, donde comenzó el fuego, en el municipio de Quintanas de Hormiguera (Palencia), están colaborando una brigada helotransportada, un helicóptero y un bulldozer.