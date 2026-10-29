Continúan las muestras de solidaridad y apoyo en Cantabria por el accidente ferroviario de Toledo

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha vuelto a trasladar su solidaridad y apoyo por el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde este jueves se han guardado de nuevo minutos de silencio por las víctimas en varios puntos, entre ellos en la Delegación del Gobierno y en la Universidad de Cantabria (UC).

Así, la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma ha guardado este mediodía un minuto de silencio que se ha desarrollado de forma simultánea en todas las administraciones del Estado del país.

En declaraciones a la prensa tras el acto, el delegado, Pedro Casares (PSOE), se ha sumado a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha señalado que "una tragedia como la que estamos viviendo no puede volver a suceder".

"Tenemos que trabajar en que esto no vuelva a pasar, en que se esclarezca todo lo sucedido y en dar también ese resarcimiento a las víctimas y a los familiares en un país avanzado como es España", ha manifestado.

El delegado ha mandado un mensaje de apoyo y de cariño para las víctimas, para sus familias y sus seres queridos, y ha deseado también una pronta recuperación a todos los heridos.

"Son vidas rotas, familias destrozadas... No hay palabras de consuelo para tanto dolor, pero sí al menos el cariño y el afecto de todo un país y también de la Comunidad Autónoma de Cantabria", ha lamentado.

Además, Casares ha agradecido la labor de todos los servicios de emergencia y de Protección Civil, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a los servicios sanitarios que continúan trabajando en el lugar del accidente y en los hospitales de Castilla y La Mancha.

"El servicio público que hacen es impagable", ha destacado Casares que, asimismo, ha subrayado que la sociedad civil está demostrando "un ejemplo intachable" con todas las muestras de solidaridad que se están sucediendo por todo el país.

Desde la pasada medianoche ondean a media asta las banderas de la sede de la Delegación del Gobierno en la región, en señal de duelo ante los tres días de luto oficial decretados por el presidente del Gobierno en todo el país.

Por lo tanto, la agenda de la Delegación de mantiene suspendida durante este tiempo y se limitará "solo a lo estrictamente administrativo" o lo relativo a las circunstancias del acto, ha indicado Casares.

En el minuto de silencio, llevado a cabo en la entrada de la Delegación del Gobierno, han participado, entre otros, el obispo de Santander, Arturo Ros; el jefe superior de Policía en Cantabria, el comisario Antonio del Amo; el jefe de la Guardia Civil en la comunidad, el coronel Jorge Bodelón; el delegado de Defensa, Emiliano Blanco; o el expresidente autonómico Miguel Ángel Revilla, que se encontraba visiblemente emocionado.

Diputados autonómicos, concejales del Ayuntamiento de Santander, responsables de varios organismos del Estado en la comunidad autónoma y personal de la Delegación del Gobierno y otras administraciones se han sumado también a este minuto de silencio.

"PROFUNDA CONSTERNACIÓN" EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Por su parte, la UC también ha guardado al mediodía un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Toledo, con concentraciones que se han realizado en las puertas de los centros universitarios.

La comunidad universitaria, con su rectora, Conchi López, a la cabeza, ha querido manifestar así su "profunda consternación" por el siniestro y se ha sumado al apoyo y solidaridad con las familias y personas cercanas a las víctimas, en estos momentos de dolor, ha indicado la UC en nota de prensa.

La rectora ha trasladado sus deseos de una pronta y completa recuperación de los heridos y se ha sumado al reconocimiento y agradecimiento a los servicios de emergencia y rescate por su labor.