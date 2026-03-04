Controlado y cercano a la extinción el incendio de la nave industrial de Los Tanágos - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El incendio que ha devastado esta madrugada una nave industrial en el polígono de Los Tánagos de Val de San Vicente permanece controlado y cercano a la extinción.

Según ha informado el 112, en estos momentos trabajan en el lugar tres parque de bomberos del Gobierno, bomberos de Aena destacados en el Seve Ballesteros, y técnicos de Protección Civil del Ejecutivo apoyados por maquinaria pesada.

Los intervinientes se encuentran removiendo y extrayendo el escombro generado, junto a una pala y un buldócer, para refrescar todo el material quemado y los restos del derrumbe, y avanzar en la extinción.

Además de estos efectivos, desde la declaración del incendio, en la madrugada de este miércoles, han participado en el operativo bomberos de Santander y Torrelavega, bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), 061, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y el helicóptero Maya Dama del Gobierno, que ha realizado 68 descargas de agua sobre la nave industrial, vertiendo 54.400 litros.

En el lugar han estado también la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia; el consejero de Fomento, Roberto Media, y el alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo.

De la infraestructura continúa saliendo humo, aunque en menor medida, por lo que se mantiene la recomendación de extremar la precaución y limitar la actividad exterior en las localidades cercanas al polígono, para los grupos de riesgos, como personas con patologías cardiacas y respiratorias, de avanzada edad o mujeres embarazadas.