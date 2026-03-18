Controlado un incendio forestal en Luena y ninguno activo

Imagen de archivo de un incendio forestal en Cantabria - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra este mediodía un incendio forestal en Luena, que ya está controlado, mientras que no hay ninguno activo, según ha informado el Gobierno regional, que cifra en 120 los contabilizados en lo que va de marzo.

El Ejecutivo activó este miércoles a las 7.00 horas el nivel 2 del operativo de lucha contra incendios forestales en toda la comunidad autónoma.

Adoptó la decisión ante las previsiones meteorológicas de viento sur moderado, con rachas fuertes en el interior que podrían superar los 40 kilómetros por hora, descenso de la humedad relativa y ausencia de precipitaciones, y ante los índices declarados como alto o muy alto por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en las 13 comarcas para los próximos días.

Desde el Gobierno se ha solicitado colaboración y precaución a la ciudadanía y se ha realizado un llamamiento para detectar y poner en conocimiento de las autoridades tanto el inicio de cualquier incendio como los presuntos causantes, contactando para ello con el 112, con la guardería de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, y Alimentación o con la Guardia Civil.

En este sentido, el Ejecutivo insiste en la importancia de que los ciudadanos colaboren en seguir las instrucciones de las autoridades para evitar poner en riesgo, tanto a las personas que trabajan en este servicio, declarado estratégico durante el estado de alarma, como al conjunto del medio natural de nuestra región.

Desde el 112 se recuerda que en la comunidad autónoma todas las quemas están prohibidas por riesgo de propagación de incendios forestales.