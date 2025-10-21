El Convento de Santa Cruz de Santander pasa a la Lista Verde del Patrimonio

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Convento de Santa Cruz de Santander ha sido retirado de la Lista Roja de Hispania Nostra --que incluye elementos patrimoniales amenazados por un riesgo grave de destrucción, desaparición o pérdida irreversible de sus valores-- y ha pasado a la Lista Verde, donde figuran los bienes que han sido retirados de la clasificación anterior al desaparecer el riesgo que presentaban.

El convento de Santa Cruz, obra del arquitecto fray Lorenzo de Jorganes, fue fundado en 1656 por doña Magdalena de Oquendo para albergar a monjas clarisas, que lo habitaron durante 180 años, hasta que fueron expulsadas en 1835 por el obispo de Santander para instalar la fábrica de tabacos local en 1838.

Entonces sufrió importantes transformaciones para adaptarlo a su nueva función, ocupando uno de los talleres de producción la nave del templo, indica Hispania Nostra.

El convento es un claro ejemplo de la arquitectura conventual de estilo renacentista, que destaca por la sobriedad clasicista y la pureza de sus líneas. El conjunto está formado por iglesia (modelo de nave única con capillas entre contrafuertes, habitual modelo conventual del siglo XVII, cubierta con bóveda de cañón y rematada por un ábside poligonal, cubierto con cúpula de esfera sobre pechinas y decoración de yeserías), claustro, dependencias conventuales y naves industriales.

El convenio está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y actualmente se encuentra cerrado y abandonado, si bien el Gobierno de Cantabria inició en 2024 su reforma con un presupuesto de 1,8 millones de euros con el objetivo de que, en un futuro, pueda ser destinado a actividades culturales y sociales.