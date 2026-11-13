Convocada huelga indefinida en el servicio de limpieza y basuras de Castro Urdiales a partir del día 25

Archivo - Personal de limpieza urbana. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos del Ayuntamiento de Castro Urdiales, UTE Castro Urdiales, ha convocado huelga indefinida a partir del 25 de noviembre ante la situación de "indefensión" en la que se encuentran las alrededor de 70 personas que trabajan en el servicio, con el convenio caducado desde el 31 de diciembre de 2025 y el contrato de la empresa para la que prestan el servicio también caducado desde el pasado mes de mayo.

En un comunicado, el comité ha señalado que ha mantenido reuniones con la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, con el fin de acordar unas tablas salariales "viables" para incluirlas en el convenio, dirigidas a la empresa que gane el concurso; unas tablas "que tuvieron el visto bueno de la alcaldesa pero que, sin embargo, nunca se llegaron a materializar".

"La alcaldesa se había comprometido con unas tablas salariales acordadas directamente con ella pero no sabemos nada del nuevo pliego de condiciones. Llevamos meses esperando pero no tenemos más respuesta", ha denunciado el comité.

El 8 de septiembre se había programado una reunión a tres bandas entre la alcaldesa, la adjudicataria que tiene el contrato prorrogado y el comité de empresa, pero Herrán "delegó la asistencia en un técnico de Medio Ambiente que no pudo darnos las respuestas que le requeríamos. Desde entonces, no ha habido más comunicación", ha indicado el presidente del comité de empresa, Lorenzo Muela.

Para Muela, "la alcaldesa ha faltado a su palabra y ha optado por el silencio y por darnos largas. Sólo pedimos un convenio justo y, especialmente, unas tablas salariales acordes con la realidad actual. Tenemos unos sueldos bajísimos y el servicio que ofrecemos es esencial", ha subrayado.