Convocadas 42 plazas para Cantabria en los Cuerpos de la Administración General del Estado

Archivo - Oposiciones - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

Las inscripciones para participar se pueden formalizar hasta el 22 de enero y las primeras pruebas están previstas para finales de mayo SANTANDER 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Función Pública tiene abierta la convocatoria de los procesos selectivos para el ingreso en Cuerpos de la Administración General del Estado, que este año incluye 42 plazas de acceso en turno libre para Cantabria.

La convocatoria estatal oferta un total de 7.278 plazas de nueva incorporación con una previsión orientativa de la distribución territorial. En Cantabria se ubicarían 14 de las 1.700 plazas del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), 21 de las 2.512 del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1), y 7 de las 1.356 del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), ha informado la Delegación del Gobierno.

En la misma convocatoria se ofertan 1.030 plazas de turno libre para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática, y otras 680 del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática, pero no se especifica la distribución territorial.

Para participar en estas pruebas selectivas se deberá cumplimentar y presentar electrónicamente la solicitud de admisión hasta el 22 de enero en el modelo oficial 790, en el Punto de Acceso General. Únicamente se tendrá en cuenta una solicitud por persona aspirante.

La Comisión Permanente de Selección ha facilitado un cronograma orientativo del proceso de selección, que marca los primeros exámenes a finales de mayo y prevé que en octubre de 2026 finalice la fase de oposición.

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Podrán concurrir a esta convocatoria personas con nacionalidad española o de otro Estado Miembro de UE, cónyuges de éstas, y aquellas incluidas en Tratados Internacionales celebrado por la UE y ratificados por España en los que en sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Además, deberán poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, tener entre 16 y 65 años, y no haber sido separados mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.

Para acceder al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2) es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria, para el Cuerpo General Administrativo (C1), el título de Bachiller o Técnico, y para el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil (A2), el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado.