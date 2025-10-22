Convocadas ayudas por 2,5 millones para contratar jóvenes investigadores demandantes de empleo

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles la orden de la Consejería de Empleo por la que el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) convoca una nueva edición del 'Programa Personas Jóvenes Investigadoras', dotada con 2,5 millones de euros, para financiar la contratación de jóvenes y demandantes de empleo de entre 16 y 30 años para realizar iniciativas de investigación e innovación en la Comunidad Autónoma.

La edición del programa de este año experimenta un incremento de un millón de euros respecto a la pasada, ha informado el Ejecutivo.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las universidades públicas de Cantabria, sus institutos universitarios y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i; centros e instituciones sanitarias públicas e instituciones privadas sin ánimo de lucro, vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud, que desarrollen actividades de I+D+i, así como institutos de investigación biomédica o sanitaria acreditados por orden ministerial.

También, centros tecnológicos y de apoyo a la innovación tecnológica; otros centros públicos de I+D+i; centros privados de I+D+i; empresas que realicen iniciativas de investigación e innovación, y los centros públicos de investigación agraria y alimentaria del sector público institucional.

Las subvenciones se destinarán a la financiación de los costes laborales y salariales de loa jóvenes contratados para el desarrollo y ejecución de las iniciativas de investigación e innovación del programa y la duración de los contratos, que serán a tiempo completo, será de un mínimo de 12 meses.

Las iniciativas de innovación e investigación y las de los departamentos de I+D+i se desarrollarán en ocupaciones sobre transición ecológica, digitalización de servicios e ingeniería de datos, así como el desarrollo e innovación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), además de la economía verde (energías renovables, eficiencia energética, tratamiento de aguas y residuos e industria agroalimentaria) y sanidad.

Los trabajadorws objeto de contratación se seleccionarán teniendo en cuenta la mayor adecuación entre la formación académica de la persona joven en relación al programa de investigación que se desea llevar a cabo; disponer de estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar, y la valoración curricular de los candidatos. El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente al del extracto de la publicación de la convocatoria en el BOC.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de estas ayudas al proporcionar, por parte del EMCAN, una alternativa a las personas jóvenes, "favoreciendo su desarrollo profesional y fomentando la creación de puestos de trabajo asociados a las principales instituciones de I+D+i", así como empresas y entidades generadoras de innovación, "proporcionando una mejora de la competitividad de la economía y un aumento del valor añadido en los diferentes sectores de la región".