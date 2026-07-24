Convocadas ayudas por 4,5 millones para empresas pesqueras y acuícolas de Cantabria

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SANTANDER 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la orden de la Consejería de Pesca por la que se convocan ayudas por 4,5 millones de euros para la transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura en la Comunidad Autónoma para 2027.

Cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), pretenden fomentar la competitividad de las empresas pesqueras y acuícolas en el ámbito de la comercialización y mejorar la comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura, además de promover su competitividad en el ámbito de la transformación, incentivando la inversión con el objetivo de fomentar la calidad y el valor añadido de los productos de la pesca y de la acuicultura.

Los gastos subvencionables por estas ayudas son la construcción, ampliación, modernización y acondicionamiento de bienes inmuebles; la adquisición de maquinaria, instalaciones y equipos de primer uso; costes generales; programas informáticos; elementos de transporte interno, y la adquisición de equipos y mobiliario de laboratorio, entre otras actuaciones.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado la importancia de estas subvenciones para impulsar la industria transformadora y comercializadora, de la que ha puesto en valor el papel que desempeña en la disponibilidad y calidad de los productos de la pesca y la acuicultura.

"Se trata de una línea de ayudas que está siendo muy demandada por un sector muy implicado en el desarrollo de nuestra región mediante su apuesta decidida por el crecimiento y la innovación", ha resaltado Susinos, quien ha precisado que las ayudas se centran en la innovación y modernización de los procesos industriales y comerciales, "seleccionando actuaciones encaminadas, entre otros fines, a la modernización y optimización de los procesos de transformación y comercialización de los productores".

Susinos ha puesto en valor "el esfuerzo" de la Consejería para aumentar la cuantía de estas ayudas, que han pasado en los presupuestos de 2026 a 4,5 millones de euros frente a los 3,5 anteriores; un incremento que "ha sido muy bien recibido por el sector conservero de nuestra Comunidad y que ha permitido también aumentar la intensidad de la ayuda, al pasar del 34 al 42 por ciento de la inversión subvencionable presentada por los beneficiarios".

Según ha dicho, esta ampliación ha posibilitado financiar más proyectos de industrias de transformación, como las conserveras, para el desarrollo de un sector que "es clave" para Cantabria.

En total, en este 2026, han sido un total 31 las empresas del sector transformador y comercializador que han resultado beneficiarias de estas ayudas, entre las que destacan firmas consolidadas del ámbito conservero, pesquero y de productos del mar, muchas de ellas ubicadas en Santoña y otros enclaves estratégicos del litoral cántabro.

El plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC. El plazo de ejecución y justificación de las ayudas finalizará el 30 de septiembre de 2027.