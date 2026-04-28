Convocadas las ayudas para espectáculos taurinos en los 41 municipios en riesgo de despoblamiento

Archivo - Encierros en Bárcena de Pie de Concha - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria ha convocado las ayudas destinadas a facilitar la organización de espectáculos taurinos en los 41 municipios en riesgo de despoblamiento, que cuentan con un presupuesto de 41.000 euros.

La orden reguladora y el extracto de convocatoria se han publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

La consejera, Isabel Urrutia, ha valorado el alcance de los eventos taurinos en el mundo rural como "recurso dinamizador de la vida económica y social de estos lugares".

Al mismo tiempo, ha resaltado la importancia del fomento de estas actividades para promover el acercamiento de la tauromaquia en todo el territorio "como una parte más de nuestro patrimonio cultural".

En un comunicado, Urrutia ha apuntado que el año pasado el Gobierno subvencionó espectáculos taurinos en cuatro pequeños municipios --Pesaguero, Tudanca, Rasines y Bárcena de Pie de Concha--, que "permitieron poner a esos ayuntamientos en el foco del mundo taurino". En el caso de Pesaguero, con una población de 400 habitantes, acudieron a este espectáculo unos 1.800 aficionados.

"Ayudamos con pequeñas ayudas a luchar contra el despoblamiento y poner en el mapa a estos municipios, muchos de ellos con una gran tradición de la tauromaquia. Las ayudas están cumpliendo su objetivo", ha subrayado la titular de Presidencia.

CONVOCATORIA DE AYUDAS

Según el anuncio publicado en el BOC, las subvenciones van dirigidas a la organización de festejos y espectáculos taurinos en estos municipios como elementos dinamizadores de la vida social y económica.

La cuantía de las subvenciones, que podrán alcanzar el 90 por ciento del gasto proyectado, prevé un límite máximo de 14.500 euros para corridas o rejoneo de toros, 10.000 euros para novilladas con picadores o rejoneo de novillos, 6.000 euros para novilladas sin picadores, becerradas o festivales, y 2.000 euros para espectáculos o festejos taurinos populares.

Como gastos subvencionables se incluyen la impresión, publicidad y difusión de los festejos taurinos; la contratación de servicios específicos para el desarrollo de los festejos, como limpieza, mantenimiento o seguridad, y gastos directamente relacionados con la organización y realización de eventos, como el alquiler de plazas de toros portátiles, contratación de profesionales taurinos, seguros de suscripción obligatoria para la celebración de festejos y compra de reses bravas.

Para adjudicar estas ayudas, el Gobierno tendrá en cuenta la clasificación del municipio como en riesgo grave de despoblamiento o de tratamiento especial y diferenciado por este mismo motivo, y también el tipo de espectáculo o festejo taurino.

El plazo de presentación de solicitudes y documentación correspondiente será de veinte días hábiles, contados a partir de mañana.

CURRO VÁZQUEZ RECOGE EL PREMIO NACIONAL DE TAUROMAQUIA

Por otro lado, el matador Curro Vázquez recogió este lunes el Premio Nacional de Tauromaquia 2025 que convocan diez comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, así como el Senado y la Fundación Toro de Lidia.

El director general del Servicio de Emergencias del Gobierno cántabro, Samuel Ruiz, acudió a la entrega del galardón en un acto celebrado en el Senado y que reunió a numerosas personalidades del mundo del toro y representantes de todas las instituciones convocantes del premio.

Santander fue sede a comienzos de este mes de la reunión del jurado que falló el Premio Nacional 2025, que reconoce a Curro Vázquez por toda una vida dedicada al toro, pero, principalmente, por una faena que quedará en los anales de la historia el pasado 12 de octubre en Las Ventas.