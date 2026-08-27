Convocadas las becas de comercio exterior de SODERCAN, con destinos en Dubái, Dublín, Casablanca y Santiago de Chile

Cartel de la convocatoria de las becas de comercio exterior de SODERCAN - SODERCAN

SANTANDER, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la convocatoria anual del Programa de Becas de Formación y Prácticas Formativas sobre Internacionalización, una iniciativa orientada a formar a jóvenes profesionales en comercio exterior y promoción internacional para reforzar la competitividad de las empresas cántabras en los mercados exteriores.

En esta edición se ofertan cuatro destinos internacionales: Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y como novedad, Dublín (Irlanda), Casablanca (Marruecos) y Santiago de Chile, con una beca de prácticas de un año de duración asociada a cada uno de ellos.

La convocatoria contempla un itinerario formativo compuesto por una fase de formación teórica especializada y una segunda fase de prácticas en las Oficinas Económicas y Comerciales de España de los destinos ofertados, ha detallado SODERCAN en nota de prensa.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde este viernes, 28 de agosto, hasta el 25 de septiembre.

Las personas interesadas deberán tramitar su candidatura de forma telemática a través del Gestor de Ayudas de la entidad.

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha explicado que esta convocatoria es una más de las acciones que promueve la empresa pública con el objetivo de contribuir a la internacionalización del tejido empresarial de Cantabria y a la promoción exterior de los productos y las empresas de la región.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

El programa forma parte del Plan de Internacionalización y tiene como finalidad capacitar a jóvenes en materias relacionadas con el comercio exterior, la estrategia internacional, el marketing y el análisis de mercados internacionales, entre otras disciplinas.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con el ICEX y la red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior --a través de un convenio con la Secretaría de Estado de Comercio-- y permite a los participantes adquirir experiencia práctica en entornos internacionales directamente vinculados al apoyo a las empresas españolas.

En una primera fase, hasta 15 personas seleccionadas recibirán formación teórica especializada.

Posteriormente, las candidaturas con mejor valoración accederán a la fase práctica internacional en alguno de los destinos ofertados.

DIRIGIDO A JÓVENES TITULADOS DE CANTABRIA

Podrán optar a estas becas personas mayores de edad que no hayan cumplido los 30 años y que dispongan de una titulación universitaria oficial.

Entre los requisitos figuran acreditar un nivel mínimo de inglés y/o francés, haber nacido en Cantabria o haber tenido vecindad administrativa en la comunidad durante al menos tres años y no haber disfrutado previamente de una beca similar que supere los límites establecidos en la convocatoria.

Además, para acceder a los distintos destinos será necesario acreditar el conocimiento de los idiomas exigidos.

En el caso de Dubái, Dublín y Santiago de Chile se requiere un nivel mínimo B2 de inglés, mientras que para Casablanca será necesario acreditar nivel B2 de francés.

PRÁCTICAS REMUNERADAS EN EL EXTERIOR

La fase práctica tendrá una duración máxima de doce meses y se desarrollará bajo la tutela de los responsables de las Oficinas Económicas y Comerciales de España en cada país de destino.

Durante este periodo, las personas becadas recibirán una dotación económica anual que oscila entre 20.000 y 50.000 euros, en función del destino asignado.

Asimismo, SODERCAN asumirá diversos gastos asociados al desarrollo de la estancia internacional, entre ellos los desplazamientos de ida y vuelta, el seguro médico y de accidentes, el equipamiento informático necesario y otros costes vinculados a la actividad formativa.

Con este programa, SODERCAN continúa apostando por la formación de especialistas en internacionalización y por la generación de talento capaz de acompañar a las empresas cántabras en sus procesos de expansión exterior, favoreciendo así el crecimiento y la competitividad del tejido productivo regional.

SODERCAN colabora desde el año 2005 con la Secretaría de Estado de Comercio en el desarrollo de este programa.

Desde entonces, la sociedad pública ha enviado regularmente becarios autonómicos a diferentes destinos de la Red Exterior de España, todos ellos considerados de interés estratégico para la promoción exterior de los productos y las empresas de Cantabria.

Los interesados pueden obtener más información en el correo electrónico internacional@sodercan.es