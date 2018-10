Convocadas las plazas para el próximo curso en los Servicios de Internado dependientes de la Consejería de Educación

Actualizado 02/05/2013 12:49:08 CET

SANTANDER, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha publicado este jueves la convocatoria de plazas en los Servicios de Internado dependientes de la misma para cursar enseñanzas no universitarias durante el curso 2013-2014.

Según información de la Consejería, consultada por Europa Press, las plazas son para cursar Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y Programas de Cualificación Profesional Inicial que ofrezcan los centros de la zona de influencia de la residencia.

El número de plazas de residencia será el correspondiente a las vacantes que se produzcan para el curso 2013-2014, una vez cubiertas las necesidades de plazas en residencias del alumnado de estudios obligatorios con carácter gratuito, y las derivadas de la renovación automática.

Los requisitos son haber obtenido plaza en el centro en el que se imparten los estudios solicitados y encontrarse en alguna circunstancia que impida la escolarización del alumno en un centro de su entorno sostenido con fondos públicos. Con carácter general, esta circunstancia será la de no disponer, en su localidad de residencia o próxima, de sistemas de comunicación que permitan el acceso diario con facilidad a un centro sostenido con fondos públicos que imparta los estudios solicitados.

Podrán solicitar la plaza también, y sólo en casos excepcionales, aquellos alumnos que deseen cursar estudios de Educación Infantil de Segundo Ciclo y acrediten circunstancias sociales, familiares y/o económicas que, a juicio de la Administración, aconsejen su estancia en una residencia escolar para así no ver paralizado su normal desarrollo educativo.

La solicitud de plaza se presentará en las residencias objeto de la convocatoria durante el plazo de matrícula en los centros.

El orden de prioridad para atender las solicitudes de admisión en las residencias cuando en éstas no existan plazas suficientes, será, de modo sucesivo, alumnos que se encuentren en alguna circunstancia que impida su escolarización en un centro de su entorno sostenido con fondos públicos y vayan a cursar niveles obligatorios de enseñanza; alumnos en las mismas circunstancias que vayan a cursar niveles no obligatorios de la enseñanza o Programas de Cualificación Profesional Inicial; y alumnos en los que no concurran las circunstancias reseñadas pero cumplan el resto de los requisitos.

Hay plazas gratuitas y otras que requieren una aportación económica de los alumnos de 2.400 euros anuales. Podrán solicitar beca para gastos de residencia a través de las convocatorias generales de becas y ayudas al estudio para el curso 2013/2014.