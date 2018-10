Convocado de nuevo el pleno de Astillero suspendido por no comenzar en hora y por el fútbol

Publicado 19/06/2018 13:32:29 CET

ASTILLERO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Astillero, el regionalista Francisco Ortiz, ha convocado para este jueves, 21 de junio, el pleno extraordinario que él mismo suspendió el pasado viernes, día 15, por no comenzar en hora y por coincidir con el début de la selección española en el Mundial de Rusia frente a Portugal.

El Ayuntamiento de Astillero tenía prevista la celebración de dos plenos extraordinarios, uno convocado a instancias de los grupos de la oposición PSOE e IU para las 17.00 horas y otro a propuesta de la Alcaldía a las 19.00 horas.

El primero de los plenos se celebró y acabó cuando pasaban varios minutos de las 19.00 horas, cuando ya debía de haber comenzado el otro, lo que motivó que Ortiz, tras hablar con el secretario municipal, comunicó al resto de ediles de la Corporación y al público que había en el salón de plenos que dado que se había rebasado el horario de inicio de esta segunda sesión varios minutos el pleno, "en principio no debería" celebrarse.

Por esa razón y también aduciendo "sensaciones futbolísticas y no futbolísticas" --el partido de debut de España en el Mundial, que era a las 20.00 horas-- suspendió este segundo pleno y anunció que lo convocaría próximamente, lo que hizo ayer, lunes 18, fijándolo para tres días después, el jueves 21, a las 17.00 horas.

LAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN Y LA RESPUESTA DEL EQUIPO DE GOBIERNO

El anuncio del alcalde el viernes de que suspendía el Pleno provocó el enfado de los miembros de la oposición --entre ellos de Fernández Soberón-- que explicaron a los medios de comunicación que Ortiz no había consensuado la suspensión del Pleno con nadie tal y como, según señalaron estos grupos, le había aconsejado el secretario municipal.

Al día siguiente, el concejal no adscrito Javier Fernández Soberón remitió un comunicado de prensa en el que pedía la dimisión del alcalde "porque empezaba el partido de fútbol" Portugal-España al considerartr una "auténtica falta de respeto, moral y responsabilidad" que Ortiz suspendiera un pleno "para ver el fútbol" cuando en esa sesión estaba previsto debatir sobre las obras a ejecutar con el superávit de 2017, entre ellas cuatro que cuentan con una "importante" subvención regional.

Al poco tiempo, en un comunicado de respuesta, el PRC en el Ayuntamiento de Astillero, que gobierna en minoría, insistio en que dicho pleno fue aplazado "atendiendo al reglamento" por rebasarse la hora de inicio programada y no por coincidir con el partido Portugal-España y criticó la "pataleta pública" del edil no adscrito Javier Fernández Soberón, ex del PP.

Los regionalistas criticaron que el edil se agarrara en sus críticas a un "chascarrillo" del alcalde sobre el fútbol y no sobre los motivos "reales" que motivaban la suspensión del Pleno.

Además, achacaron las críticas de Fernández Soberón por el aplazamiento a que en el pleno se iban a tratar sus retribuciones como edil no adscrito tras su salida del grupo popular, convirtiéndose, según el PRC, en un "tránsfuga".

ORDEN DEL DÍA DEL PLENO

Las obras a financiar con el superávit de 2017 y la propuesta en relación a los concejales no adscritos, Fernández Soberón y Bella Gañán, también ex del PP, y su presencia en las comisiones informativas son algunos de los asuntos incluidos en el orden del día del pleno aplazado y que se mantienen en la nueva convocatoria.

También el Pleno dará cuenta de la renuncia del 'popular' Carlos Cortina, hasta ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento, a su acta de concejal, y debatirá la aprobación del proyecto de la obra de acondicionamiento de aceras y firmes en la calle Ría de Solía.

Además, se someterá a la aprobación del Pleno la Ordenanza de Precios Públicos y las bases de las convocatoria de subvecniones destinadas a las asociaciones y ONG para 2018.