Convocan el día 27 una manifestación en Santander contra el Galerna Fest, "un acto de propaganda fascista"

SANTANDER 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora antifascista 'Las Calles contra el Fascismo' ha convocado para el próximo sábado, 27 de septiembre, en Santander una manifestación contra el Galerna Fest al considerarlo "un acto de propagada fascista".

La manifestación partirá a las 18.00 horas desde Puertochico y ya se celebró el año pasado como "respuesta ciudadana" al Galerna Fest, evento organizado por la Asociación Alfonso I y del que se ha programado una nueva edición ese mismo fin de semana --27 y 28 de septiembre-- con diversas charlas y conciertos de bandas que, según la coordinadora antifascista, son "de ideología neonazi".

La organizadora del festival no ha dado a conocer públicamente el lugar donde se celebrarán todas las actividades, solo ha informado, de manera genérica, que será en Cantabria.

Sin embargo, al menos una de las actividades se desarrollará en Santander bajo el título 'Remigración' y será el sábado 27, a las 17.00 horas, en la calle Menéndez Pelayo de Santander, esquina con la calle del Sol

Por su parte, desde la coordinadora antifascista que, según explica en un comunicado, "reúne a personas y colectivos de diferentes sensibilidades comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la memoria democrática y la convivencia", se han alertado de los "riesgos" que supone el Galerna Fest.

Al respecto señala que es está promovido por una organización "con una trayectoria vinculada a la extrema derecha y con reconocidos contactos con grupos fascistas internacionales como la italiana Casa Pound, condenada en múltiples ocasiones por actos violentos".

A juicio de los colectivos que componen la coordinadora, el festival supone una "incitación al odio y a la violencia política" y el "enaltecimiento de regímenes genocidas" y sirve para la "captación y adoctrinamiento de jóvenes".

Sostiene también que el festival supone una "alteración de la convivencia y del orden público en la ciudad", con evento con "propaganda fascista con conexiones internacionales violentas documentadas".

La coordinadora ha advertido de que la celebración del festival "no se ampara en la libertad de expresión ni de reunión".

"La legislación española e internacional establece límites claros cuando se trata de discursos de odio o exaltación de regímenes genocidas", sostiene la coordinadora, que ha señalado que el Código Penal sanciona la incitación al odio y la apología de genocidios y la Ley de Memoria Democrática prohíbe la exaltación del franquismo y otras dictaduras.

Además, ha indicado que la Ley de Seguridad Ciudadana faculta a impedir actos que pongan en riesgo la convivencia y que tanto la Constitución Española como el Convenio Europeo de Derechos Humanos establecen que la libertad de expresión "no protege el discurso de odio".

La coordinadora antifascista ha advertido de que en ediciones anteriores, el Galerna Fest se acompañó de marchas por el centro de Santander con consignas de "claro mensaje xenófobo". Además, ha indicado que la manifestación vinculada al festival se desvió del recorrido autorizado hasta la Plaza del Ayuntamiento, "ocupando el espacio público con mensajes de odio".

Por ello, desde la coordinadora ha instado a las instituciones a investigar los hechos y comprobar la legalidad de los permisos del local donde se presume su celebración --que, según señala, podría ser la Discoteca Blackbird de Santander-- y adoptar medidas para impedir el festival.