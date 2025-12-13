El coro de gospel Chicago Mass llega este miércoles al Palacio de Festivales de Cantabria

Archivo - El Chicago Mass Choir - CHICAGO MASS CHOIR - Archivo

SANTANDER 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coro de gospel estadounidense Chicago Mass llega este miércoles, 17 de diciembre, al Palacio de Festivales de Cantabria, con su espectáculo 'Sweet home Chicago'-

La sala Argenta albergará, a las 19.30 horas, un espectáculo de 90 minutos de estos embajadores del góspel, que proponen un homenaje a la ciudad de Chicago, según ha informado el Palacio.

En dicha ciudad nació este género, que vivió su época de mayor esplendor en torno a Thomas A. Dorsey, Roberta Martin, Mahalia Jackson, The Caravans y las iglesias del South Side de Chicago.

La producción 'Sweet home Chicago', de Grandes del Gospel, pasa revista a los clásicos que en los años 30, 40 y 50 del siglo XX, que crearon dicho género en los barrios negros de los Estados Unidos.

El conjunto ha colaborado con grandes artistas en grandes producciones como 'Gotta Serve Somebody', de Bob Dylan, y en musicales de la talla de 'Three Mo Tenors' y 'The Colored Purple'.

Chicago Mass Choir también colabora anualmente con el Festival de Gospel de Chicago y actúa con regularidad en el French Quarter Festival de Nueva Orleans, así como en Los Angeles. Además, realiza giras europeas regularmente.