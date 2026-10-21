El Coro Joven ofrecerá un concierto por las víctimas del terrorismo el 18 de noviembre en el Palacio de Festivales

La consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia, presenta en rueda de prensa el concierto homenaje a las víctimas del terrorismo 'Música para la Memoria, Dignidad y Justicia'. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Coro Joven de Santander ofrecerá un concierto por las víctimas del terrorismo el próximo 18 de noviembre, a las 19.30 horas, en el Palacio de Festivales de Cantabria (PFC).

El concierto 'Música para la Memoria, Dignidad y Justicia', organizado por la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE), tiene el objetivo de reunir a la sociedad cántabra en torno a la música y recordar a las víctimas.

En rueda de prensa, la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia, y la presidenta de ASCANVITE, Silvia Gómez, que el concierto trata de utilizar la fuerza de la música y la concentración "de todos", como herramienta para unir a la sociedad y recordar la memoria de las víctimas.

"Lo que ocurrió en España durante 50 años con ETA no puede quedar en el olvido, hubo casi un millar de victimas, y hay que transmitírselo a las nuevas generaciones. Los que sufrieron merecen respeto, recuerdo y dignidad, debemos rendir un homenaje permanente a las victimas", ha dicho Urrutia, quien ha opinado que tener presente a los que sufrieron "es una obligación moral".

A su juicio, éstas merecen apoyo, compañía y recuerdo, inspirado por los principios de "memoria, dignidad y justicia".

"El 18 de noviembre la sociedad de Cantabria tiene la oportunidad de demostrar el apoyo incondicional a la víctimas del terrorismo llenando la Sala Argenta del PFC", ha insistido la titular de Presidencia y Justicia.

Por su parte, Gómez ha destacado que el concierto, en el que el Coro Joven cantará diez canciones bajo la dirección de César Marañón, "es una manera de agradecer" a los cántabros su implicación con ASCANVITE.

"Esperamos que sea una tarde especial que nos una por la memoria, la dignidad y la justicia", ha apuntado.

Asimismo, ha explicado que la elección del Coro Joven ha sido porque está formado por gente joven, y la asociación quiere llegar a ellos para que sepan el sufrimiento y lo que el terrorismo "ha causado a tantas familias".

"Tienen que conocer nuestro pasado y los valores democráticos", ha destacado Gómez.

Por último, la presidenta de ASCANVITE ha informado de que el concierto es gratuito, aunque se deberá retirar una invitación a través de la web del PFC o las taquillas.

"Queremos que sea un encuentro de todos y para todos. Mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo es responsabilidad de todos", ha concluido.