El Coro Lírico de Cantabria recala el sábado 18 en el Palacio de Festivales con un recital de ópera y zarzuela

Hará un recorrido por los títulos más emblemáticos de su repertorio a lo largo de sus 30 años de historia

El Coro Lírico de Cantabria recalará el sábado 18 de octubre en el Palacio de Festivales donde hará un recorrido por los títulos más emblemáticos de su repertorio a lo largo de sus 30 años de historia, con un recital centrado en la ópera y la zarzuela.

El escenario de la sala Argenta acogerá esta cita, a las 19.30 horas, que se desarrollará durante 60 minutos sin descanso bajo la dirección de Elena Ramos y con Ana Rodríguez Pastor al piano.

Así, se interpretarán números corales de óperas y zarzuela, partiendo de la ópera más clásica de Mozart hasta llegar a las grandes óperas de Verdi ('Macbeth', 'Il Trovatore'), Puccini, Leoncavallo o Gounod ('Fausto'), combinando los coros más tradicionales y conocidos por el público con ejemplos no tan habituales de números líricos para voces iguales.

Por su parte, la zarzuela estará presente con números poco representados como 'Los sobrinos del Capitán Grant' y fragmentos del más puro género chico.

Desde el Gobierno han recordado que las entradas de venta anticipada para este espectáculo están agotadas desde hace semanas. Sin embargo, ese sábado, a las 11.00 horas, en la taquilla del Palacio y en la página web se podrán adquirir aquellas localidades correspondientes al 10 por ciento del aforo reservado para su venta en el mismo día del recital en cumplimiento de la Ley de Espectáculos de Cantabria.

El Coro Lírico es una agrupación vocal mixta amateur con sede en Santander. Con un coro constituido por unos 40 coralistas bajo la batuta de Ramos, presenta una reconocida y sólida trayectoria en el mundo del género lírico.

Interpreta tanto un repertorio de concierto a capella de ópera y zarzuela, música sacra y obras polifónicas, como instrumental en colaboración con orquestas de reconocido nivel.