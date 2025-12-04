El coronel Jorge Bodelón será el nuevo jefe de la Guardia Civil en Cantabria

El coronel Jorge Bodelón - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coronel Jorge Bodelón será el próximo jefe de la Guardia Civil en Cantabria, en sustitución de Antonio Orantos, que dejó hace unos meses el cargo para ir a su nuevo destino en Aragón tras su ascenso a general de brigada.

En la actualidad, Bodelón es jefe de operaciones en la Comandancia de La Coruña y su nombramiento como responsable de la Benemérita en Cantabria tendrá efecto desde el 12 de enero, aunque luego tendrá un mes para incorporarse a su nuevo destino.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha subrayado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, que el coronel Bodelón cuenta con una "trayectoria intachable" de servicio a la Guardia Civil y a España y ha destacado que ha trabajado en temas como la protección a las mujeres víctimas de violencia.

Casares, que se ha mostrado "expectante" ante la llegada del nuevo jefe de la Benemérita, se ha mostrado "seguro" de que se mantendrá la "estrecha" colaboración entre la Guardia Civil y la Delegación para garantizar que Cantabria "siga siendo una de las comunidades autónomas más seguras del país y con menor tasa de criminalidad".