La Corporación de Cartes muestra su "máximo apoyo" a Molleda

Afirma que el proceso de estabilización en el que participó el exalcalde y su hermana se realizó "con la máxima transparencia"

SANTANDER, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Corporación de Cartes, integrada por 10 concejales del PSOE, dos del PP y uno del PRC, ha expresado este viernes su "máximo apoyo y respeto a todos aquellos empleados cuyos nombres aparecen en los diferentes medios de comunicación y por ello se pudiera entender o poner en duda su profesionalidad, capacidad y honorabilidad".

Lo ha dicho así en un comunicado oficial del Consistorio, tras conocerse que el exalcalde cartiego y actual secretario de Organización del PSOE de Cantabria, Agustín Molleda, y su hermana, obtuvieron plaza fija en esta administración local cuando el primero era el regidor.

Se trata de dos de las plazas del proceso de estabilización que convocó en 2022 el Ayuntamiento, previsto en le Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público, "de obligado cumplimiento para todas las administraciones en todo el territorio nacional", indica el escrito.

En este sentido, el Ayuntamiento de Cartes expresa "la máxima confianza en todos y cada uno de sus empleados públicos" y garantiza que dicho proceso se ha realizado "con la máxima transparencia, cumpliendo con todas las garantías legales, como así consta en todos los expedientes, informes jurídicos, económicos y las diferentes y obligadas publicaciones en el BOC y en el BOE".

La alcaldesa, Lorena Cueto (PSOE), junto a los portavoces del Grupo Socialista, Luis Carlos Rubio, del Partido Popular, Covadonga Fernández y del PRC, Emilia Peón, y el resto de la Corporación municipal afirman no estar dispuestos "a que nadie deslice una cortina de desinformación o desconfianza en ninguno de los procedimientos o expedientes tramitados o en tramitación en este Ayuntamiento, poniendo en duda nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y méritos, habiéndose convocado un proceso ajustado a derecho, al que pudo presentar instancia cualquier ciudadano interesado y mediante el cual se estabilizaron un total de 26 puestos en nuestro Ayuntamiento, de personas que llevaban más de 10 años prestando sus servicios en esta entidad, con los derechos laborales que eso implica".

Finalmente, la Corporación se reserva el derecho de hacer y tomar "tantas medidas como sean necesarias para garantizar lo anteriormente expuesto".