Cortada la N-621 entre León y Vega de Liébana por un incendio forestal

SANTANDER/LEÓN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha cortado este jueves el tráfico de la N-621 entre León y Cantabria por un incendio forestal que afecta al Puerto de San Glorio.

El corte se produce desde el municipio leonés de Portilla de la Reina y el cántabro de Vega de Liébana, en concreto hasta la localidad lebaniega de Dobarganes, según información de la DGT y del Servicio de Emergencias 112.

Además, los municipios leoneses de Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina se han confinado debido al avance del incendio forestal, que se declaró en la localidad de Barniedo de la Reina el miércoles provocado por un rayo.

Este jueves ha subido a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y congrega a casi una veintena de medios aéreos y terrestres, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León.

En concreto, según los datos aportados por la Junta a través de la plataforma Inforcyl, de los que se hace eco Europa Press, el fuego se originó a las 23.40 horas del miércoles y se ha elevado al nivel 2 de gravedad a las 16.46 horas de este jueves.