Cortadas la A-8 y la S-10 hacia Bilbao tras la salida de un camión a la altura de Entrambasaguas

Tráfico en la A-8. - DGT

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La salida de un camión de grandes dimensiones este miércoles en la autovía A-8 a la altura de Entrambasaguas, dirección Bilbao, ha provocado el corte del tráfico en esta vía, así como de la S-10, sin que se haya producido heridos.

En concreto, a esta hora, las 15.45 horas, permanece cortada la A-8 a lo largo de dos kilómetros --del punto kilométrico 200 al 198--, mientras que en la S-10 también está prohibida la circulación de vehículos en unos cuatro kilómetros (del pk 13 al 9), a la altura del Búnker del Banco Santander y hasta Heras.

El accidente ha tenido lugar sobre las 12.50 horas de este miércoles, después de que un camión hiciese "la tijera", han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 y la Guardia Civil de Tráfico a Europa Press.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado la Guardia Civil, Bomberos de Santander y Mantenimiento de Carreteras, donde se registran retenciones.