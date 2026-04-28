Archivo - Tren de Renfe en la estación de Reinosa. Cercanías - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adif ha cortado el servicio ferroviario en la Línea C1 entre las estaciones de Reinosa y Lantueno y ofrece transporte alternativo por carretera para este tramo.

Por el momento, se están produciendo retrasos de 15 a 20 minutos entre Santander y Reinosa, si bien fuentes de Renfe han indicado a Europa Press que la circulación "tiende a normalizarse", después de esta incidencia "puntual" por gestión del tráfico.

A primera hora ya se produjo un retraso de 16 minutos del tren con salida programada a las 8.12 horas de Santander a Reinosa, y de 18 minutos del tren de las 8.40 horas de Bárcena a Santander, ambos también de la Línea C1