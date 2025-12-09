Cortan las luces de Navidad de Novales y prenden fuego al humilladero y Belén de Oreña

Bomberos sofocan las llamas en el humilladero de Oreña - AYUNTAMIENTO ALFOZ DE LLOREDO

ALFOZ DE LLOREDO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Alfoz de Lloredo ha sufrido en la tarde noche de este lunes varios actos vandálicos, entre ellos el corte de las luces de Navidad de Novales y, posteriormente, el incendio del humilladero de la localidad de Oreña --restaurado recientemente-- y el Belén que había instalado el Ayuntamiento.

La Guardia Civil ha tomado muestras para realizar las investigaciones de cara a dar con los responsables de estos hechos, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento.

Al respecto, el alcalde, Enrique Bretones, ha señalado que el Consistorio se encuentra a la espera de la autorización por parte de la Delegación del Gobierno para la instalación de cámaras de videovigilancia en diferentes puntos del municipio.

Las luces de Novales se encendieron el pasado sábado en un acto que contó con alrededor de 300 personas y se han cortado el lunes por la tarde, antes del incendio del humilladero y el belén de Oreña.

En cuanto a estos últimos, el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria recibió el aviso pasadas las 21.10 horas y hasta el lugar movilizó a los bomberos del Ayuntamiento de Torrelavega y a agentes de la Guardia Civil.

En el momento del aviso, varios vehículos se habían detenido en la zona --se encuentra en una carretera autonómica-- para tratar de sofocar las llamas. Unos minutos después, llegaron los efectivos, así como el regidor y la presidenta de la Junta Vecinal, Nieves Díaz.