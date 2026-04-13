Costas reabrirá antes del verano las infraestructuras cerradas que requieran actuaciones "menores"

Pasarela de Puertochico - EUROPA PRESS

SANTANDER 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha indicado que la Demarcación de Costas y el Ministerio para la Transición Ecológica van a acometer "a la mayor brevedad posible" aquellas intervenciones "menores" que son necesarias en algunas de las infraestructuras que han cerrado por precaución a raíz del accidente de El Bocal, para que puedan reabrirse antes del comienzo de la temporada estival y de que "tantos miles de personas visiten nuestras playas y zonas costeras".

Sin embargo, hay otras actuaciones de mayor calado en lugares que podrían no estar listos para el verano, porque "prima la seguridad". "Lo que sean actuaciones de urgencia o de menor volumen lo vamos a hacer a la mayor brevedad posible; hay otras de mayor envergadura que por cautela o seguridad no estoy seguro que va a qué va a pasar", ha indicado Casares a preguntas de los medios.

En concreto, preguntado por si la playa de Somocuevas -uno de los enclaves cerrados por Costas por motivos de seguridad- está entre los casos que se podrán reabrir antes de la llegada del turismo, ha respondido que "esperemos que sí".

Y tras destacar que en otros casos las instalaciones afectadas dependen de los ayuntamientos -como en el caso de los accesos a las playas urbanas, que son competencia municipal-, el delegado ha asegurado que "nosotros vamos a trabajar con todas las administraciones, con todos los implicados, e insistir a la Demarcación de Costas para que estén en las mejores condiciones posibles, pero siempre primando la seguridad ciudadana".

En este sentido, ha dicho que se está "poniendo el énfasis" en los lugares donde faltan de ejecutar actuaciones que serían competencia de los ayuntamientos, o en donde "muchas veces las administraciones, por una u otra razón, no aclaran de quién es el mantenimiento".

"Por precaución nosotros, en el uso de nuestras competencias -entendiendo que a veces son los ayuntamientos, pero otras veces no lo ejecutan- estamos poniendo un énfasis añadido". "Si no se hacen las actuaciones o si no se repara, nosotros lo único que hacemos es solicitar el cierre" a las administraciones locales, que son las competentes en materia de seguridad, ha argumentado el delegado.

Como ejemplo, ha dicho que "hay muchos puntos por toda la comunidad" que son competencia exclusiva de los municipios, "también en la ciudad de Santander", como es el caso de "toda la franja del Paseo Marítimo".

Finalmente, ha ensalzado que Costas está haciendo un trabajo "extra" estas semanas y ha defendido que las administraciones públicas tienen que "hacer esfuerzos" para estar "muy pendientes" de las infraestructuras de la demarcación marítimo-terrestre en un contexto marcado por "la preocupación ciudadana e institucional, o al menos por parte del Gobierno de España, después del trágico accidente de El Bocal", en el que fallecieron seis jóvenes.