La costera del bocarte supera el 43% de la cuota de Cantabria

Costera del bocarte en el Puerto de Santoña. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTOÑA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha alcanzado ya los 3,5 millones de kilos de la costera del bocarte -del que se elabora la anchoa- de los 8 millones asignados, lo que representa un 43,7 por ciento del total de la cuota disponible. A nivel nacional, asciende a 34,5 millones de kilos, de los que ya se han consumido 10,5, es decir, aproximadamente un 34%.

Así lo ha informado este jueves la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, durante su visita al Puerto de Santoña, que está registrando en los últimos días una "intensa" actividad pesquera, reflejo del "buen momento" que atraviesa la costera del bocarte en el Cantábrico.

Según ha detallado, en la jornada de ayer, miércoles, descargaron un total de 60 embarcaciones y se subastaron aproximadamente 51.000 cajas de bocarte, con un precio medio de 1,30 euros por kilo. Estos datos contrastan con los del martes, cuando se alcanzaron las 55.000 cajas, con una media superior, de 1,94 euros por kilo.

Además, Susinos ha avanzado que para la jornada de este jueves las previsiones apuntan a una actividad aún mayor, con la llegada de más de 70 barcos y una descarga estimada superior a las 50.000 cajas. Asimismo, en el puerto se espera una recuperación en los precios, con una media que podría superar los 2 euros por kilo.

13,7% DEL VERDEL

En relación al verdel, en Cantabria se han consumido 360.000 kilos de los 1,23 millones asignados, lo que supone un 13,7% de la cuota; mientras que la nacional se sitúa en 13,5 millones de kilos, con un nivel de consumo actual del 15%.

La consejera ha destacado que estos datos reflejan una campaña "dinámica, con alta participación de la flota y una evolución de precios sujeta a la oferta diaria, manteniendo el sector pesquero su papel clave en la economía local y regional".

Durante la visita, Susinos ha estado acompañada por el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio; y por el presidente de la Cofradía de Pescadores Virgen del Puerto, Miguel Fernández.