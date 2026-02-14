El TUS crece un 6,7% en 2025 y consigue el mejor dato de viajeros de su historia, casi 22 millones

Archivo - Autobús del TUS.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Transporte Urbano de Santander (TUS) cerró 2025 con un incremento del 6,78 por ciento respecto al año anterior al sumar 21.965.479 viajeros, lo que supone casi 1,1 millones de usuarios más que en 2024 y el mejor dato de toda la serie histórica del servicio.

Además, estuvo tres puntos por encima de la media nacional, que se situó en un 3,6% en comparación con los viajeros de 2024.

En los datos del TUS destaca que exclusivamente el mes de diciembre su crecimiento fue aun mayor: un 7,04% respecto al mismo mes de 2024, prácticamente el doble del incremento medio registrado en el conjunto de España durante ese periodo.

Así lo ha informado este sábado en un comunicado el Ayuntamiento, tras la publicación de la Estadística de Transporte de Viajeros difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha valorado de forma muy positiva estos últimos datos de viajeros del TUS y ha subrayado que estas cifras "confirman la tendencia sostenida al alza del transporte público en Santander y reflejan el impacto positivo de las políticas municipales de mejora del servicio".

De este modo, ha sostenido que los autobuses municipales "se consolidan" como la opción preferida por los ciudadanos para desplazarse por la ciudad de forma "sostenible y accesible".

Por otra parte, el edil ha puesto en valor las principales actuaciones desarrolladas en los últimos años para reforzar la calidad del servicio. Al respecto, ha resaltado que se ha renovado la flota con vehículos híbridos y eléctricos; mejorado la puntualidad y regularidad de las líneas optimizando rutas y horarios, y avanzado en la digitalización, con la renovación de la red de paneles informativos y la incorporación de tecnología accesible y sostenible, ha señalado.

Además, Navarro ha incidido en que el TUS mantiene "un marcado carácter público y social", con una política tarifaria orientada "a facilitar el acceso al transporte urbano a todos los colectivos".

Entre las principales novedades de 2025, ha hecho alusión a la creación de la nueva tarjeta Juvenil para menores de 14 años, incluidos, que desde julio garantiza el acceso gratuito al transporte urbano a los menores de entre 8 y 14 años.

"El Ayuntamiento seguirá trabajando para consolidar el crecimiento del TUS, seguir ganando viajeros y ofrecer un transporte público cada vez más adaptado a las necesidades de la ciudadanía", ha concluido el edil.