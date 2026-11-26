Archivo - Aula de un colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio del Defensor del Profesor de ANPE atendió en Cantabria el curso pasado, 2025-2026, a 22 docentes con problemas relacionados con su labor, lo que supone un 15,79 por ciento más que el anterior, cuando fueron 19. De ellos, el 72,73% (16) sufre algún tipo de secuela psicológica o laboral "grave" y casi un 32% cogió la baja médica.

De los 22 docentes que solicitaron ayuda, 15 sufrían ansiedad y cuatro depresión.

Las causas por las que fueron atendidos fueron diversas y, en algunos casos, confluyeron más de una. Destacan, por número, los once profesores --la mitad de los atendidos-- que aludieron a conflictos con las familias. De hecho, cuatro casos derivaron en denuncias en el centro o ante la Inspección.

Además, tres aseguraron haber sido objeto de falsas acusaciones por parte de las familias y el mismo número afirmó haber recibido presiones desde éstas para modificar calificaciones y uno faltas de respeto.

También once profesores describieron conflictos con sus compañeros o con el equipo directivo del centro. Uno de estos casos derivó en un expediente disciplinario y en dos el docente denunció explícitamente no haber recibido respaldo de la Inspección Educativa.

Además, un importante número advirtió de problemas con el alumnado, entre los que figura un caso de agresión física por parte de un estudiante, dos de amenazas, uno de acoso y otro de ciberacoso.

También uno detalló haber sido víctima de falsas acusaciones y dos de faltas de respeto por parte del alumnado, cuatro aseguraron tener dificultades para impartir clases con normalidad y el mismo número de casos con alumnos derivó en denuncias en el centro o ante Inspección.

Aunque, según ANPE, ninguno de los casos atendidos ha derivado en una "agresión severa" ni ha desembocado en una denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sí han conllevado la utilización de recursos jurídicos y también de "mucho tiempo" de atención individualizada.

SANCIÓN A UN DOCENTE POR AFIRMACIONES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

Para ejemplificar el tipo de casos que le llegan, ANPE ha aludido al de un profesor y coordinador de Igualdad de un centro con un expediente y una sanción por unas presuntas declaraciones que realizó en el aula cuando se hablaba de la violencia de género.

Ante estas acusaciones, el abogado de ANPE le ha recomendado recurrir ante los tribunales, algo que éste prevé hacer porque "no está conforme con la resolución".

ANPE ha rehusado aportar más detalles para preservar la identidad del profesor que, según ha asegurado, ha sufrido "muchos meses de calvario" por una tramitación "muy lenta" del expediente y para el que se ha tomado testimonios de alumnos, "en muchos casos contradictorios".

Y ha subrayado que aunque finalmente los tribunales puedan dar la razón a este profesor, el daño a su honor y el "desprestigio" sufrido es "irreparable".

TIPO DE ASISTENCIA

Los 22 profesores que acudieron el pasado curso a este servicio, que se presta tanto a afiliados de ANPE como a los que no lo son, recibieron asesoramiento y, de ellos, 20 recibieron apoyo personal y emocional. Además, once solicitaron información sobre legislación y casi un 41% asesoría jurídica.

Quince eran mujeres --que son más numerosas también en la profesión-- y el 86,36% de los docentes atendidos tenían más de cinco años de experiencia docente.

Por etapas educativas, diez casos se dieron en Secundaria; cinco en Primaria; cuatro en Formación Profesional y tres en otro tipo de enseñanzas (adultos, escuelas de música o de idiomas...). No hubo ninguno en Infantil.

De estos datos han dado este jueves en rueda de prensa la presidenta de ANPE Cantabria, Rus Trueba, que además está al frente de la Junta de Personal Docente, y la responsable del Servicio del Defensor del Profesor de este sindicato, Blanca Rivero, que han alertado del "deterioro de la convivencia escolar" y del "creciente malestar emocional del profesorado en Cantabria".

Además, ANPE considera "especialmente preocupante" el impacto que este tipo de problemas tienen en la salud psicológica de los docentes.

Rivero ha advertido de una "deriva" que ya se está convirtiendo en un problema "estructural", como es el "cuestionamiento continuo" y la "falta de confianza" por parte de las familias de lo que hace el profesor en el aula.

"No pueden estar constantemente (las familias) reclamando lo que tenemos que hacer", ha afirmado.

En este punto, y aunque no es algo estructural sino un caso "concreto", ha aludido a que la familia de una alumna de un centro educativo de la comunidad manda desde el inicio del curso tres o cuatro mensajes diarios (a la tutora, a la orientadora y al equipo directivo) indicando "lo que ella quiere para con su hija".

"Cada familia tiene la preocupación en su pequeño pero hay que hacerle entender que en un aula hay no solo uno sino 20 niños y que no puedes elegir con quién se sienta tu hijo o hija o quién le conviene o no. La docente establece los agrupamientos y los espacios en función de criterios", ha apuntado.

VALORA POSITIVAMENTE EL NUEVO PROTOCOLO SOBRE ACOSO ESCOLAR

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas, ANPE ha afirmado que ve "muy bien", y ha dado la "bienvenida" al nuevo protocolo sobre acoso escolar elaborado por la Consejería de Educación, que se denomina Protocolo de Convivencia entre Iguales en Cantabria.

Ha valorado que se trata de un protocolo "ágil". En él, se pretende que cualquier conflicto de convivencia, bien ordinaria o grave, sea resuelto en unos 30-35 días lectivos y siempre salvaguardando los derechos de los afectados y dando garantías a los autores, según explicó Educación.

"Es la línea de lo que venimos reclamando año tras año, que es la agilidad en esos protocolos", ha subrayado Trueba, que ha señalado que la detección y la atención a este tipo de casos "cuanto antes se haga mejor".

La presidenta de ANPE ha pedido que haya agilidad en el resto de protocolos y que además se pongan recursos.

LEY DE AUTORIDAD DOCENTE

Por otra parte, ANPE ha lamentado que la Consejería "no haya aprovechado esa oportunidad de contar con los profesores para regular la Ley de Autoridad Docente.

"Recuperar la autoridad no significa imponer miedo sino garantizar las condiciones adecuadas para enseñar y el necesario respaldo jurídico y paicolígico", ha señalado.

Según ANPE, "la autoridad docente debe asegurar que la escuela cuente con profesionales respetados, empezando por la propia Administración educativa y por la sociedad en su conjunto".

En este sentido, ha aludido al "daño" que los profesores han "sufrido socialmente" y ha señalado que, por ello, este curso la prioridad ha sido poner en valor la profesión docente.