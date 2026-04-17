Cristina Bucsa, Mohamed Attaoui, Teo del Riego e Isidoro Martínez, nominados a Mejor Deportista de Torrelavega

Cartel de la 33ª Gala del Deporte de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista Cristina Bucsa, el atleta Mohamed Attaoui, el nadador Teo del Riego y el jugador de balonmano Isidoro Martínez son los cuatro nominados a Mejor Deportista para la 33 edición de la Gala del Deporte de Torrelavega, que se celebrará el próximo jueves, 23 de abril, en el pabellón del Vicente Trueba.

Esta cita, que comenzará a las 19.30 horas con entrada libre y gratuita, distinguirá a deportistas, clubes, entidades, asociaciones o patrocinadores del municipio, o vinculados a éste, que hayan "sobresalido de manera especial" en 2025.

El objetivo es "reconocer públicamente el esfuerzo, dedicación, entrega y todos los valores que el deporte comporta, así como promover la práctica deportiva entre nuestros vecinos", han señalado el alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Deportes, Nacho González, que han dado a conocer este viernes a los candidatos a los diferentes premios tras reunirse el jurado que los ha elegido entre todas las candidaturas presentadas hasta el pasado 10 de abril.

Los aspirantes a Mejor Entrenador son Ion Bucsa, Jacobo Cuétara Larrea, Nacho Orúe Díaz y Raúl Gutiérrez Gutiérrez; mientras que al reconocimiento de Mejor Progresión Deportiva optan Aarón Ceballos Mateu, Ares Calvo Santos, Claudia San Justo Mantecón y Nerea Hidalgo Pereira.

Como Mayor Gesta Deportiva se postulan el Récord de España de Mohamed Attaui de 1.000 metros, y tercera mejor marca de la historia; el triple emboque de Raúl Zurita Fernández en una misma tirada oficial; la segunda clasificación europea consecutiva del Bathco Balonmano Torrelavega; y por último Cristina Bucsa, top 51 ranking mundial y tenista número 1 de España en el ranking WTA.

Mientras, el premio al Mejor Equipo será para el Bathco Balonmano Torrelavega Senior Masculino, EDM Atletismo Torrelavega (desde sub10 hasta sub16, el Equipo de Superliga Femenina 2 del CVT o el Grupo Alega Cantabria.

Como Mejor Evento Deportivo, compiten la décima edición de la Night City Trail, el XIV Torneo Internacional San Bernabé 2025, el CXXX Concurso de Bolos 'La Patrona' y la II Copa de España de Judo Junior Cantabria Deporte 2025.

Los nominados a Mejor Club son el Balonmano Torrelavega, el Club Atletismo Torrelavega, el Club Deportivo Tropezón y el Club Natación Torrelavega. Los tres primeros concurren también al premio a la Mejor Directiva, junto al Club Voleibol Torrelavega.

Finalmente, a Mejor Empresa Patrocinadora optan Almacenes Lavín, Logos Energía, Restaurante 2 Valdeses, Alega y Mimoondo.

Tanto López Estrada como González han subrayado el "gran nivel" que tiene el deporte torrelaveguense, tanto en el ámbito profesional como de base, y han reiterado el "compromiso y apoyo" municipal para que estos éxitos se mantengan en el futuro.