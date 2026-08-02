La CROTU aprueba definitivamente el Plan Parcial de Brisa del Cantábrico en Meruelo

La CROTU aprueba de manera definitiva el Plan Parcial de Brisa del Cantábrico en Meruelo - GOBIERNO DE CANTABRIA

MERUELO 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) ha aprobado definitivamente el Plan Parcial de Brisa del Cantábrico, que permitirá avanzar en el desarrollo de esta iniciativa de alojamientos colaborativos autogestionados, conocido como 'cohousing', para personas mayores en San Miguel de Meruelo.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha valorado este acuerdo como "un paso decisivo" para hacer realidad un proyecto que llevaba 13 años de tramitación y que, a su juicio, constituye "un modelo innovador de convivencia para un envejecimiento más humano, saludable y sostenible".

Con la aprobación de este Plan Parcial se continúa adelante hacia la ejecución de este proyecto impulsado por una cooperativa sin ánimo de lucro que cuenta actualmente con 372 socios, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Además, el consejero ha puesto como ejemplo la colaboración entre esta entidad social y las administraciones públicas para impulsar una respuesta a los nuevos retos derivados del envejecimiento de la población.

En este sentido, ha subrayado que Brisa del Cantábrico desarrollará un modelo de convivencia y de cuidados "que aspira a convertirse en una referencia a nivel nacional y que tendrá una repercusión positiva tanto para el municipio de Meruelo como para el conjunto de Cantabria".

Brisa del Cantábrico se desarrollará sobre una parcela de 89.000 metros cuadrados, en San Miguel de Meruelo, un terreno que fue recalificado como urbanizable dotacional para la implantación de este equipamiento a través de una modificación puntual del planeamiento aprobada definitivamente en 2023.

El proyecto incluye 200 alojamientos de uso privativo, edificios y espacios comunes para la convivencia, viviendas con apoyos y unidades específicas destinadas a la atención de personas en situación de dependencia.

El modelo se desarrollará bajo un régimen cooperativo de cesión de uso y está concebido como una alternativa residencial estable para mayores, basada en el envejecimiento activo, la participación comunitaria, la sostenibilidad ambiental y un modelo integral de cuidados que permita a los residentes permanecer en el complejo durante todas las etapas de su vida.

El diseño del proyecto incorpora también criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con medidas dirigidas a favorecer el ahorro energético, la gestión responsable del agua, la movilidad compartida y la integración del complejo en el entorno, así como espacios abiertos a la participación de los vecinos del municipio.