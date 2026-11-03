La CROTU autoriza la construcción de la planta de biogás de Hazas de Cesto y del parque eólico Somaloma-Las Quemadas

Archivo - Parque eólico - OCTOPUS ENERGY - Archivo

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) ha autorizado definitivamente la construcción de la planta de biogás de Hazas de Cesto, promovida por Verdalia Bioenergy, y del parque eólico Somaloma-Las Quemadas, impulsado por EDP Renovables, en los municipios de Campoo de Enmedio, Valdeprado del Río y Valdeolea.

Ambos proyectos han recibido el visto bueno por unanimidad en la reunión de la Comisión Permanente de la CROTU celebrada este martes, una vez analizados los informes técnicos de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y los informes sectoriales recabados durante su tramitación.

En el caso de la planta de biogás de Hazas de Cesto, el informe favorable de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio confirma la viabilidad urbanística de la instalación en los terrenos seleccionados por la empresa promotora y pone fin a los trámites que dependen del Gobierno de Cantabria.

De este modo, únicamente queda pendiente la concesión de la correspondiente licencia municipal de obras por parte del Ayuntamiento de Hazas de Cesto para que puedan comenzar los trabajos de construcción.

El proyecto, que supondrá una inversión cercana a los 30 millones de euros, inició su tramitación en noviembre de 2021, cuando el entonces consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), firmó la declaración de interés social de la instalación para la actividad de valorización de residuos, promovida inicialmente por Biofertilizantes Green Gass, S.L.

"Esta declaración inicial fue esencial para permitir toda la tramitación administrativa posterior, al tratarse de una actuación sobre suelo rústico", ha señalado el Gobierno cántabro en un comunicado.

El Ejecutivo ha apuntado que, durante el proceso de tramitación, ha exigido a la empresa promotora "numerosas modificaciones y mejoras" respecto al proyecto original, con el objetivo de reforzar las garantías ambientales y técnicas de la instalación, ya que "tenía grandes carencias".

Entre los principales cambios introducidos, según el Gobierno, destacan la limitación de las materias primas, el almacenamiento en instalaciones cerradas, el control de emisiones, el tratamiento avanzado de olores, un menor consumo de recursos y una reducción de la superficie ocupada, ya que la instalación pasará de los 40.000 metros cuadrados inicialmente previstos a 20.300.

Estas modificaciones han permitido adaptar el proyecto inicial a las exigencias ambientales y técnicas establecidas durante su evaluación.

En julio de 2025 obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental favorable y, con la autorización definitiva de la CROTU, culmina ahora su tramitación urbanística ante la Administración autonómica.

La autorización aprobada este martes queda condicionada a la obtención de la licencia de segregación del Ayuntamiento de Hazas de Cesto, y al cumplimiento de las condiciones señaladas en los informes y autorizaciones emitidos por la Dirección General de Montes y Biodiversidad, así como al resto de consideraciones señaladas en los diferentes pronunciamientos emitidos por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático.

AUTORIZADO EL PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS

La CROTU también ha aprobado la autorización de construcción en suelo rústico del proyecto del parque eólico Somaloma-Las Quemadas y sus infraestructuras de evacuación, que se desarrollarán en los municipios de Campoo de Enmedio, Valdeprado del Río y Valdeolea.

Se trata de una instalación promovida por EDP Renovables, S.L., que contará con una potencia de 43,2 megavatios (MW) y 9 aerogeneradores.

El proyecto dispone de Declaración de Impacto Ambiental favorable desde el 25 de mayo de 2026, emitida por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático.

La autorización concedida ahora por la CROTU llega tras la evaluación de los informes técnicos de los distintos organismos que han participado en el expediente y de todas las alegaciones presentadas.

La tramitación comenzó el 27 de julio de 2023, fecha en la que EDP Renovables registró ante la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio la solicitud para construir el parque eólico y sus infraestructuras de evacuación en suelo rústico.

El presupuesto de ejecución material del conjunto de las instalaciones asciende a 34.916.220 euros.

La autorización aprobada está condicionada al cumplimento de las observaciones señaladas en los informes sectoriales y los emitidos por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático.