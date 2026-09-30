Cruz Roja asiste a 5.000 personas en las playas cántabras este verano, un 20% más

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SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Cantabria ha cerrado la temporada de playas de este 2026 con 4.946 asistencias entre sanitarias, rescates, traslados a centros médicos, apoyo al baño adaptado o búsqueda de personas extraviadas en los arenales, y que suponen un aumento del 20 por ciento respecto al verano pasado.

Los equipos de socorrismo han realizado 4.455 asistencias sanitarias, de las que 187 requirieron ser evacuadas a un hospital. En este ámbito, destaca el importante aumento de atenciones por contacto con medusas, con un incremento del 335,73% en relación a los meses estivales de 2025.

Otras asistencias han estado relacionadas principalmente con traumatismos, picaduras y alergias, según ha informado este miércoles en un comunicado Cruz Roja, que finalizó la temporada de playas el pasado domingo. A lo largo del verano han sido rescatadas 187 personas del agua, un 17% más, y han sido localizadas 86 extraviadas en los arenales, en su mayoría menores de edad.

Pero "la labor principal de un socorrista no es participar en un gran número de rescates, sino prevenir para que no sucedan", señala David Peinado, responsable del servicio de playas de Cruz Roja en Cantabria.

El equipo de la entidad que ha atendido las playas en coordinación con los ayuntamientos en los que presta el servicio y las policías locales de estos municipios está formado por más de más de 300 profesionales, entre socorristas acuáticos, patrones de embarcación, personal de enfermería y facultativos, a los que hay que sumar técnicos de ambulancias y auxiliares para las zonas de baño adaptado, que se ofrece en las playas de Los Peligros, La Salvé y Trengadín, en Santander, Laredo y Noja respectivamente. Este verano ha sido utilizado por 210 personas con movilidad reducida.

Además, este 2026 se han incorporado pictogramas en las tradicionales banderas verde, amarilla y roja en todas las playas, que reflejan el estado del mar y advierten de cuándo es apto el baño y cuándo no. Este método --con símbolos impresos sobre las banderas-- facilita la información a quienes tienen dificultades para distinguir los colores, como las personas daltónicas.

Finalmente, el personal de playas también realiza una labor de concienciación con mensajes preventivos, que los socorristas dan a pie de playa o desde las embarcaciones. "Las condiciones del mar cambian constantemente y podemos entrar en zonas peligrosas sin darnos cuenta", apunta Peinado.