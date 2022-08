Cruz Roja ha realizado este verano más de 2.500 intervenciones en las playas de Cantabria, un 30% más

SANTANDER, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha realizado en lo que va de verano más de 2.500 intervenciones (2.589) en las playas de Cantabria en las que tiene presencia, lo que supone un 30 por ciento más que el pasado en estas mismas fechas (1.800), entre las que destacan 98 rescates.

En concreto este verano Cruz Roja cuenta con 64 puestos de socorrismo y salvamento en playas cántabras, con un despliegue de 275 profesionales que velan por la seguridad y la salud de bañistas y visitantes, ha informado la entidad en nota de prensa.

Según ha explicado, la mayor parte de las intervenciones realizadas han estado relacionadas con heridas y traumatismos leves, picaduras y alergias, la exposición excesiva al sol y patologías previas de las personas que manifestaron síntomas durante su estancia en la playa, entre otras.

Entre las intervenciones, el personal socorrista ha rescatado a 98 personas, ha evacuado a 83 personas a centros hospitalarios y ha atendido a 61 menores en situación de extravío en la playa.

Señala, además, que las banderas verdes han ondeado en lo que va de verano el 66 por ciento de los días, frente al 26 por ciento las amarillas o el 8 por ciento las rojas.

Esto, sumado al buen tiempo desde el comienzo de la temporada "ha aumentado considerablemente" la afluencia de bañistas en los arenales, destaca Cruz Roja.

En tres de las playas, Los Peligros (Santander), La Salvé (Laredo) y Trengandín (Noja), se cuenta con servicio de baño adaptado "un extra que asegura que las personas con movilidad reducida o con discapacidad puedan disfrutar de un día de playa y baño gracias a las ayudas técnicas y la asistencia del personal de Cruz Roja", según el director del Socorros y Emergencias de Cruz Roja en Cantabria, Agustín Salán.

En lo que va de verano, 172 personas han utilizado el servicio de baño adaptado en estas playas a través del uso de las sillas anfibias u otras ayudas técnicas y la asistencia de socorristas para el baño.

De manera paralela, el personal de playas también realiza una "importante" labor de concienciación con mensajes preventivos, indicaciones que los socorristas dan a pie de arena o desde las embarcaciones a la población. Solo en lo que va de temporada se han lanzado más de 27.000 mensajes de este tipo.

Al respecto, Salán ha apuntado que la prevención "es esencial", ya que si no se hace con las personas en la playa "tendríamos el doble de situaciones de riesgo y atenderíamos a muchísimas personas más", ha recalcado.

"No es que recordemos únicamente que usen protección, que no se bañen sin bandera verde o que tengan precaución en bandera amarilla; les indicamos los motivos por los que está prohibido el baño, porque, aunque parezca que está en calma y no se corre peligro pueden ser zonas peligrosas", ha precisado.

En cuanto a los perfiles de las personas atendidas, explica que, por un lado, han sido mayores de 65 años, niños por heridas, contusiones leves, golpes de calor o extravíos; personas con patologías previas o enfermedades crónicas que se ven incrementadas por factores como las altas temperaturas o la deshidratación; y jóvenes que en algunos casos adoptan conductas inseguras por omisión o desconocimiento, como el acceso a zonas no permitidas o peligrosas, zambullidas o por alejarse demasiado de la costa.

Cruz Roja tiene presencia en las playas de los Ayuntamientos de Ribamontán al Mar, Santoña, Santander, San Vicente de la Barquera, Comillas, Noja, Alfoz de Lloredo, Suances, Piélagos, Bezana, Marina de Cudeyo, Laredo y Bareyo.