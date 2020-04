Cs pregunta al Gobierno por la residencia de Lantuaeno, con 29 usuarios y 2 trabajadores con COVID

Denuncia la falta de test a los trabajadores y pide al Gobierno que ponga a disposición de la residencia "todos los medios necesarios"

SANTANDER, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha registrado este lunes una pregunta parlamentaria al Gobierno de Cantabria sobre la situación de la residencia de mayores Lusanz de Lantueno (Santiurde de Reinosa), que, según expone, tiene 29 positivos por coronavirus entre sus usuarios y, al menos 2, entre sus trabajadores.

En un comunicado, el portavoz del grupo Cs en el Parlamento de Cantabria, Félix Álvarez, ha apuntado que la falta de test hace que la situación en esta residencia sea "muy preocupante", tanto entre los residentes, por el número de contagiados, como entre los profesionales que trabajan en ella, que, según ha dicho, "no saben" si son portadores del COVID-19 o no y, por lo tanto, no conocen si están poniendo en riesgo a los residentes que no tienen síntomas e incluso a sus propios familiares cuando vuelven a casa de su trabajo en la residencia.

Y es que, según ha dicho, solo se han realizado test a cuatro trabajadores, de los que dos --la mitad-- han dado positivo por coronavirus.

Ante la situación de esta residencia, el portavoz de Cs ha pedido al Gobierno de Cantabria que ponga a disposición de esta residencia "todos los medios necesarios", incluidos tratamientos para los ancianos.

Según ha apuntado, algunos de los usuarios de esta residencia pasan por el Hospital Tres Mares de Reinosa unos pocos días y luego son devueltos al centro "con prescripción únicamente de paracetamol".

"No podemos dejar solos y sin atención a nuestros mayores, que merecen todo nuestro esfuerzo para intentar salir adelante en estas circusntacias tan complicadas", ha señalado Álvarez.