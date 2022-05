Cs registrará mañana la expulsión del grupo de García, que tiene hasta el lunes para entregar el acta

La Mesa se reúne el 6 de junio en vez de este viernes debido a la visita de la presidenta del Congreso al Parlamento regional

SANTANDER, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Cantabria registrará mañana, miércoles, en el Parlamento regional la expulsión de la diputada Marta García de su grupo, tras haberse dado de baja de Cs, y que tiene de plazo hasta el próximo lunes, 6 de junio, cuando se reúne la Mesa, para entregar su acta, como le reclaman desde el partido.

Tras la notificación oficial de la expulsión del grupo, la Mesa del Parlamento admitirá a trámite la solicitud, y a partir de ahí García -si no devuelve el acta- pasará a ser parlamentaria no adscrita.

Entonces, se disolverá el grupo de Cs, al quedarse solo con dos diputados, uno menos de los necesarios para tener grupo propio, y se integrará en el mixto, compuesto hasta ahora por otros tantos representantes de Vox.

La reunión de la Mesa será el lunes 6 ya que aunque lo habitual es que se celebre los viernes, este próximo día 3 no se ha convocado debido a la visita de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, al Legislativo autonómico, para impartir una conferencia por la conmemoración del Estatuto de Autonomía.

Una vez integrados los dos diputados de Cs --Félix Álvarez, líder del partido y portavoz parlamentario, y Diego Marañón-- en el grupo mixto, compartirán recursos y tiempos de intervención en las sesiones -plenarias, comisiones, etc- con los dos parlamentarios de Vox --Cristóbal Palacio y Armando Blanco-,- para lo cual se tendrán que poner de acuerdo entre ellos.

BAJA DE CS, REUNIÓN EN MADRID Y EXPULSIÓN DEL GRUPO

Marta García se dio de baja de Cs la semana pasada, en respuesta la "traición" del partido nacional a los ganaderos, al abstenerse en el Congreso a una iniciativa del PP para sacar al lobo del Lespre, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Tras el abandono de la diputada y ganadera -y del secretario de Organización, Rubén Gómez-, se celebró el viernes una reunión con la cúpula de Cs en Madrid, para evitar que Álvarez y Marañón siguieran sus pasos.

Después de ese encuentro, en el que la dirección nacional matizó y consensuó con la regional su postura en torno al cánido, el coordinador del partido en Cantabria dio por zanjada la crisis interna, al entender que la situación se había reconducido. También indicó que García seguiría en el grupo, pero como diputada independiente.

Sin embargo, el lunes por la mañana el grupo parlamentario decidió expulsarla y pedirle que entregara su acta, por no "reconsiderar su posición" -abandono del partido- tras la entrevista en la capital, y evitar así "amparar" un caso de transfuguismo.

Por la tarde, Álvarez manifestó que no había habido manera humana de convencer a García para que volviera a Cs. Y expresó también que aunque ese día no tenía "pinta" de que entregara el acta -no acudió al Pleno-, albergaba "esperanzas" de que García recapacite y permita que pueda ser usada por el siguiente de la lista electoral de Cs y mantener así el grupo. Si no, sería "una tránsfuga de libro".