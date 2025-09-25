Cuatro centros educativos cántabros serán embajadores del Parlamento Europeo este curso

Los docentes de los institutos El Astillero, La Marina y Villajunco y el Colegio de Educación Especial Pintor Martín Sáez - OFICINA DEL PARLAMENTO EUROPEO EN ESPAÑA

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los institutos El Astillero, La Marina y Villajunco y el Colegio de Educación Especial Pintor Martín Sáez serán las cuatro Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) de la región durante el curso 2025-2026.

Docentes de los cuatro centros han participado en las jornadas de formación de la undécima edición de la iniciativa, celebradas del 22 al 24 de septiembre y organizadas por la Oficina del Parlamento Europeo, en la Universidad de Alcalá de Henares como parte de la undécima edición del programa EPAS.

Asimismo, los IES Alberto Pico y Cantabria serán los dos centros cántabros que participen en el programa como Escuelas Mentoras (MEPAS) al acumular una experiencia de tres años en el programa. Así, actuarán como referentes de la propuesta en la comunidad, con el objetivo de hacer llegar a la ciudadanía la "importancia de la labor de la UE en nuestro día a día", ha informado la Oficina del Parlamento Europeo en España.

Un total de 127 centros educativos de toda el país desarrollarán este curso el Programa EPAS, mientras que 64 escuelas participarán como MEPAS.

El programa EPAS tiene como objetivo fomentar el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes. Se basa en un enfoque participativo que permite al alumnado comprender activamente qué es la Unión Europea, cómo funciona y cómo afecta a su vida cotidiana.

Además de enseñar contenidos sobre la UE, ofrece al alumnado la oportunidad de experimentar su ciudadanía europea, al promover valores democráticos y la participación activa dentro de esta.

En el desarrollo del programa toda la comunidad educativa adquiere una mayor comprensión de las oportunidades que ofrece la ciudadanía europea y del papel que desempeña el Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones pues uno de los objetivos clave es motivar la participación electoral en las elecciones europeas.